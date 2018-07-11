Погода
$ 68.22 - 68.45
€ 80.05 - 80.75

За два года химический состав воды озера Иссык-Куль не менялся

224  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вода на озере Иссык-Куль соответствует всем нормам предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственной категории. Об этом сообщили в Госагентстве окружающей среды и лесного хозяйства КР.

Как отмечается, ведомство провело глубинный и прибрежный мониторинг озера Иссык-Куль в целях определения качества воды.

"В 2016-2018 годы сотрудники ГАООС и ЛХ провели более тысячи анализов. За указанный срок химический состав и качество воды существенных изменений не перетерпели. И это при том, что специалисты ведомства трижды в год берут пробы воды из Жемчужины на анализы - до начала сезона, во время сезона и после завершение сезона", - подчеркнули в ГАООС и ЛХ.

Уточняется, что для получения качественных анализов взятых проб, ведомство оснащено несколькими современными лабораториями, которые соответствуют международным стандартам.

URL: https://www.vb.kg/372032
Теги:
вода, туризм, экология, Кыргызстан, Иссык-Куль, Гослесхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  