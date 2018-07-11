За два года химический состав воды озера Иссык-Куль не менялся

Вода на озере Иссык-Куль соответствует всем нормам предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственной категории. Об этом сообщили в Госагентстве окружающей среды и лесного хозяйства КР.

Как отмечается, ведомство провело глубинный и прибрежный мониторинг озера Иссык-Куль в целях определения качества воды.

"В 2016-2018 годы сотрудники ГАООС и ЛХ провели более тысячи анализов. За указанный срок химический состав и качество воды существенных изменений не перетерпели. И это при том, что специалисты ведомства трижды в год берут пробы воды из Жемчужины на анализы - до начала сезона, во время сезона и после завершение сезона", - подчеркнули в ГАООС и ЛХ.

Уточняется, что для получения качественных анализов взятых проб, ведомство оснащено несколькими современными лабораториями, которые соответствуют международным стандартам.