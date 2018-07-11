Летать на самолетах в предродовом состоянии запрещено!

В разгар летних отпусков редакция VB.KG публикует выписку из правил воздушных перевозок. Консультировал "Вечерку" завотделом административной работы и регулирования перевозок и правовой поддержки Агентства гражданской авиации Алымбай Абакиров.

С его слов, свод правил для всех авиаперевозчиков в Кыргызстане един. Согласно действующим нормам, за безопасность пассажиров на борту отвечают именно авиакомпании. Потому они вправе отказывать своим клиентам в перелете.

- Согласно "правилам воздушных перевозок" п. 4.3.5., авиаперевозчик вправе отказать в перевозке больного пассажира на носилках при отсутствии на воздушном судне условий, необходимых для перевозки таких пассажиров;

4.4.2.3 Авиакомпания вправе отказать в перевозке беременной женщине, если это регламентировано требованиями иммиграционного законодательства страны - пункта назначения.

4.4.2.2 Роженицы после родов и новорожденные дети не допускаются к перевозке в течение первых 7 календарных дней после рождения ребенка;

На каких сроках беременности нельзя летать на самолете?

- 4.4.2.1 Авиакомпания не принимает к перевозке даже при наличии медицинского заключения, если срок наступления родов ожидается в ближайшие 7 календарных дней;

Какие справки требуются от "особенного" авиапассажира?

- 4.3.1. При перевозке больного пассажира или лица с ограниченной возможностью здоровья авиаперевозчику до начала полета должно быть предоставлено подписанное врачом медицинское заключение, содержащее разрешение на его перевозку воздушным транспортом, а также указаны специальные требования к условиям перевозки такого пассажира.

4.4.1.Перевозка беременных женщин производится при условии, если она выполняется не позднее 4 (четырех) недель при одноплодной беременности и не более 8 (восьми) недель при многоплодной беременности до срока предполагаемых родов, и если нет опасности преждевременных родов.

Женщина со сроком беременности: до 28 недель перевозятся при наличии справки о сроке беременности и отсутствии противопоказаний для перелета, выданного врачом женской консультации; от 28 недель до 36 недель включительно при одноплодной беременности, перевозятся при наличии справки о сроке беременности и отсутствии противопоказаний для перелета и обменной картой, выданного врачом женской консультации; беременные женщины при многоплодной беременности перевозятся до 32 недель включительно при наличии справки о сроке беременности и отсутствия противопоказаний для перелета и обменной картой, выданного врачом женской консультации.

Какова ответственность авиаперевозчиков, которые допустили на борт человека в тяжелом или в предродовом состоянии?

- 4.3.2. Перевозка лица с ограниченной возможностью здоровья или больного осуществляется при условии, что авиаперевозчик не несет перед пассажиром никакой ответственности за ее последствия для него, что удостоверяется гарантийным обязательством пассажира.

4.4.2. Перевозка беременной женщины осуществляется при условии, что авиаперевозчик не несет никакой ответственности перед пассажиркой за последствия для нее, что удостоверяется ее гарантийным обязательством, а также, если у представителя авиакомпании возникнут сомнения относительно возможности безопасного перелета беременной женщины на любых сроках беременности, авиакомпания отказывает в перевозке пассажирки;

9.4.3. Авиаперевозчик не несет ответственности, если смерть или повреждение здоровья пассажира явились результатом состояния его здоровья.

К слову, кыргызстанка, родившая 7 июля на борту самолета Ош-Екатеринбург, с сыном выписаны из больницы. Напомним, роды в небе принимала старшая борт-проводница. Схватки начались сразу после взлета. Врачи Ошского перинатального центра отметили, что на сегодня состояние матери и ребенка удовлетворительно. Однако, женщина могла погибнуть от кровотечения.