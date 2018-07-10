Илим Карыпбеков: подача сигнала абонентам Акнет прерываться не будет!

Глава КТРК Илим Карыпбеков обратился с заявлением к телезрителям. Публикуем полностью без правки и сокращений:

Уважаемые друзья, уважаемые телезрители!

Накануне финала и полуфинала ЧМ 2018 по футболу хочу официально проинформировать вас о ситуации с кабельным ТВ каналом Акнет.

Как Вам известно, ранее я объявлял о намерении встретиться с представителями Акнет. При этом просил руководство Акнет либо принять меня, где они скажут, либо прийти в КТРК. В назначенное время в КТРК пришли юрист и директор по развитию компании Акнет. Президент компании Акнет, как мне дали понять, посчитал ниже своего достоинства встретиться лично.

На встрече представители Акнет заявили о неправомерности требования платы за футбол согласно регламента ФИФА, и что КТРК обязана давать футбол бесплатно. Моя просьба решить данный вопрос в суде и не привлекать абонентов компании Акнет к данному вопросу осталась без ответа.

На сегодняшний день ситуация хронологически нижеследующая.

1. КТРК абсолютно официально, в рамках действующего законодательства КР приобретает права на вещание в Кыргызстане у компании "Саран", которая находится в Турции. Так как КТРК не имеет собственных средств, лицензия приобретается за счёт привлечения рекламной компании "Куазар". Куазар платит "Саран" за лицензию, КТРК предоставляет рекламное время в эфире КТРК.

2. Со всеми ТВ и кабельными компаниями, транслирующими футбол (НТС, ЭлТР, АлаТВ и другие кабельные каналы), достигнута договорённость по условиям показа и трансляции футбола, что они успешно делают по сегодняшний момент.

3. Компании Акнет уведомление вместе с проектом договора о необходимости заключить договор с КТРК отправлено за месяц до начала ЧМ, то есть 12 июня 2018 года. От компании Акнет нет реакции, но футбол продолжают транслировать.

4. 4 июля 2018 года КТРК отправляет требование Акнет либо заключить договор, либо прекратить трансляцию футбола. Акнет выходит на контакт через моего заместителя и высказывают позицию, что 250 000 сомов за весь ЧМ - это дорого. Мы просим провести переговоры с рекламной компанией "Куазар", так как она является преобретателем лицензии для КТРК.

5. Через некоторое время Акнет распространяет сообщение среди своих абонентов, что несмотря на то, что КТРК заставляет их платить большие суммы, Акнет не повышает цену для своих абонентов, думая о них и о национальных интересах страны. При этом следует заметить, что Акнет до сих пор не платил ни копейки за трансляцию матча.

6. Я обращаюсь к представителям Акнет прекратить указанное сообщение в сети абонентов Акнет и решить вопрос в правовом поле. Акнет не реагирует. После этого КТРК на 30 минут прекращает подачу сигнала в Акнет, только после этого Акнет убирает сообщение, вводящее в заблуждение абонентов Акнет.

7. 8 июля происходит вышеуказанная встреча с представителями Акнет, где они указывают на то, что КТРК нарушает регламент ФИФА, и что мы не имеем права требовать деньги с Акнет. Я предлагаю не привлекать к нашему корпоративному спору простых телезрителей и решать вопрос в правовом поле. То есть подать в суд, и суд пусть разрешит, кто прав, а кто нет. При этом предлагаю не использовать абонентов Акнет, не отключать их от сети. (Вся встреча записывалась на аудио и видео, расшифровка беседы будет представлена общественности в ближайшее время).

8. На следующий день директор по развитию Акнет Алишер предлагает заплатить 70 000 сомов вместо 250 000 тысяч сомов. На мое предложение о том, что для кабельной сети, имеющего около 500 000 абонентов, с которых Акнет берет как минимум 600 сомов в месяц, 70 000 сомов смешная сумма и подумать о пересмотре суммы, в ответ пока нет реакции.

9. Сегодня все каналы КТРК дают сигналы кабельному каналу Акнет абсолютно бесплатно. Однако, как уже заметили абоненты кабельного канала Акнет, все каналы КТРК в сети Акнет передвинуты на последние позиции, их сегодня сложно найти среди 60-120 каналов Акнет. Это несмотря на то, что в соглашении между КТРК и Акнет четко прописано, что КТРК даёт Акнет свои каналы абсолютно бесплатно, а Акнет за это ставит все каналы КТРК в первой десятке сегмента. Предполагаем, что это делается намеренно со стороны Акнет, чтобы наказать нас и создать негативный фон КТРК.

9. Сегодня в СМИ распространилась информация, что Акнет, возможно, не будет показывать полуфинальные и финальные матчи ЧМ по футболу. В связи с этим официально заявляю, что КТРК не будет прекращать подачу сигнала КТРК в Акнет. В случае прекращения показа ЧМ по футболу в сети Акнет это может быть произведено только по инициативе и решению Акнет.

Вызывает огромное сожаление подобное не профессиональное и не конструктивное поведение коллег. В связи с тем, что от компании Акнет возможны разные провокационные действия вплоть до прекращения показа ЧМ, прошу всех абонентов Акнет, любителей футбола быть более внимательным и подстраховаться либо подключением к сети других кабельных каналов, либо к бесплатному цифровому пакету, где футбол КТРК не будет прекращён при любых обстоятельствах и не зависит от прихоти отдельных личностей.

Все же надеюсь на благоразумие коллег из компании Акнет, которые позволят своим абонентам досмотреть весь чемпионат без прерывания сигнала КТРК. Также призываю коллег из Акнет к разрешению спора между КТРК и Акнет в строго правовом поле. Простые телезрители не должны страдать из-за личных амбиций некоторых лиц из компании Акнет, которые даже не хотят встречаться ради своих абонентов.

С уважением!