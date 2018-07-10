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Через 15 дней снизятся таможенные пошлины на ввозимые в Кыргызстан авто

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- Оксана Гут
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В Кыргызской Республике снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые физическими лицами автомобили. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение направлено на стимулирование ввоза физическими лицами автотранспортных средств с электрическими и гибридными двигателями, сокращение количества автотранспортных средств с повышенным уровнем износа, а также на оперативное регулирование возрастной структуры автомобильного парка страны.

Так, данным постановлением правительства, размеры единой ставки таможенной пошлины и налогов в отношении автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями снижаются до уровня ставок действовавших в 2014 году.

Кроме того, вводятся стимулирующие ставки таможенных пошлин и налогов на автотранспортные средства с гибридными двигателями от 0,5 до 0,6 долл. США за куб.см.

На электромобили введена нулевая ставка таможенных пошлин и налогов.

Отметим, что данное постановление вступает в силу по истечению 15 дней со дня официального опубликования и будет действовать по 31 декабря 2019 года включительно.

URL: https://www.vb.kg/372047
Теги:
таможенные пошлины, цены, Кыргызстан, автомобили
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Комментарии
Экономист
10.07.2018, 18:37


Значит всё-таки как всегда сбрехали чиновники. Говорили, что будут здесь производить электромобили, а не поставлять их из Китая, а сами всё готовят, чтобы создать максимально благоприятные условия для китайского бизнеса. Для этого и мотался Жээнбеков в поднебесную. Ну что же, будем и дальше развивать китайскую экономику в ущерб своей.

Интересно, какие суммы китайцы отстёгивают за такое лоббирование их интересов? И не пора ли уже на этом этапе заводить уголовные дела по факту нанесения ущерба экономическим интересам государства?

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