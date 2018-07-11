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Инспекторы ГУОБДД спасают бишкекчан от жары - раздают прохладную воду

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- Виктория Григоренко
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Сотрудники ГУОБДД МВД и УОБДД по Бишкеку 10 июля провели акцию по раздаче питьевой воды водителям, пешеходам и пассажирам общественного транспорта. Об этом сообщил "Вечерке" представитель пресс-службы Главного управления безопасности дорожного движения Тилек Оторов.

"В аномальную жару инспекторы останавливали автомашины и интересовались самочувствием водителей, предлагая им и их пассажирам холодную воду. Если было замечено нарушение ПДД, делали предупреждение. Кроме этого сотрудники ГУОБДД напоминали горожанам и водителям о важности соблюдения ПДД и о том, как следует вести себя за рулем в жаркую погоду", - рассказал Тилек Оторов .

URL: https://www.vb.kg/372048
Теги:
ГУБДД, Бишкек, Лето
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