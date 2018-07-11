Не убираете мусор и разводите тараканов? Готовьтесь к укусу каракурта

В Кыргызстане массовых случаев нашествия каракуртов нет. За весну-начало лето зарегистрировано около 7-8 случаев. Об этом VB.KG сообщил заведующий отделением токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии улан Исманов.

Врач отметил, что пауки-каракурты достаточно распространены на всей территории Кыргызстана как на юге, так и на севере.

- Есть они и в Бишкеке. И больше всего их на открытых, а не горных участках. Привлекает "черную вдову", как называют этого паука в народе, мусор. Так как он обычно изобилует мурашами, тараканами и другими мелкими насекомыми. А так как паук – хищник, то это его основная кормовая база. Поэтому в летнее время стоит избегать придомовых скоплений мусорных куч. Ведь именно они и могут нести угрозу укусов насекомых. Поэтому стоит для их отпугивания использовать средства от мурашей и т.д.. продающихся в любом хозмаге. Так как хорошо реагирует на них и "черная вдова", - отметил Исманов.

Но если укуса избежать не удалось, первое, что необходимо сделать – обратиться за помощью в любое медучреждение и госпитализировать пострадавшего, подчеркнул врач.

- Так как яд насекомого воздействует на периферическую нервную систему и вызывают серьезный болевой синдром. Правда, наши граждане настолько боятся врачей, что готовы терпеть мучительную боль по три дня. Конечно, летальные исходы от укусов случаются крайне редко, если оставить пострадавшего надолго без какой-либо медпомощи, но вот на здоровье интоксикация скажется однозначно. Поэтому, самолечением заниматься не стоит, - пояснил Улан Исманов.

Напомним, в Шымкентской области Казахстана нашествие каракуртов. С начала лета от их укусов пострадало 25 человек, среди которых – дети.