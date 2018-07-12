Население планеты составляет 7 миллиардов 535 миллионов человек, за год оно увеличилось на 83 миллиона. Об этом сообщает немецкий фонд DSW.

Отмечается, что каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей.

- Наиболее сильный прирост численности людей приходится на африканские страны. К 2050 году численность африканцев, согласно прогнозу экспертов, увеличится с 1,3 миллиардов до 2,5 миллиардов. Одной из главных причин интенсивного роста населения Африки является отсутствие планирования семьи и частые случаи нежелательной беременности, - считают специалисты DSW.

В Кыргызстане на сегодняшний день численность населения составляет 6 миллионов 256 тысяч 700 человек. Наиболее густонаселенными являются: Ошская - 1 миллион 315 человек, Джалал-Абадская - 1 миллион 190 человек и Чуйская области - 922 тысячи граждан. Бишкек в этом списке списке занимает третье место. Численность горожан в этом году достигла 1 миллиона 2 тысяч 100 человек.

Примечательно, что наибольший прирост населения за прошлый года зафиксирован в Ошской и Джалал-Абадской области.