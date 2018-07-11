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"Бишкектеплосеть" извинилась перед абонентом за неверные счета. Опять..

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- Оксана Гут
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ОАО "Бишкектеплосеть" в ответ на жалобу пенсионера-абонента Поритис Р.Н. на сайте VB.KG сообщает следующее:

"ОАО "Бишкектеплосеть" выполнило перерасчет разницы в 5 м³ на сумму 321,90 сом. Он отражен в счете за июнь 2018 г. в строке "Корректировка" - 64,38 сом и строке "Перерасчет" 257,52 сом.

Кроме того, по просьбе Поритис Р.Н., счет за июнь с верными показаниями водомера горячей воды на кухне (00344 м³) доставлен абоненту представителем ОАО "Бишкектеплосеть".

Также за несвоевременное исполнение обязанностей к ряду сотрудников будут применены меры дисциплинарного взыскания.

Приносим извинение абоненту за доставленные неудобства", - такое сообщение, адресованное бишкекчанину-пенсионеру Поритису, пришло на адрес "Вечерки".

Это уже второй виток перерасчетов и извинений со стороны "Бишкектеплосети" в отношениях с этим абонентом. Последний ли?

URL: https://www.vb.kg/372071
Теги:
Бишкектеплосеть, вода, водоснабжение
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