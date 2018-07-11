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Если в кране нет воды, ею поливают свои огороды владельцы частных домов

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- Оксана Гут
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После обращения редакции VB.KG по поводу отсутствия воды в домах горожан, ПЭУ "Бишкекводоканал" дало свои разъяснения.

Сообщается, что с наступлением летнего периода и устойчивой жаркой погоды в столице резко увеличилось потребление питьевой воды. По сведениям ПЭУ "Бишкекводоканал", в данное время в полную мощность задействованы все водозаборные сооружение столицы.

В целом жители столицы обеспечены питьевой водой в требуемом объеме. Однако в настоящее время отсутствует водоснабжение в жилом массиве "Ынтымак" и верхней части жилого массива "Арча-Бешик" Ленинского района. В связи с чем в данных жилых массивах предпринимаются меры по подвозу питьевой воды жителям двумя специализированными машинами.

Одним из факторов отсутствия давления в системе является осуществление полива населением юго-западного района своих приусадебных участков питьевой водой. По данным фактам на постоянной основе проводятся подворовые обходы с предупреждением населения о запрете полива приусадебных участков.

Рабочей группой, куда вошли представители Ленинской районной администрацией, ГНС, ПЭУ "Бишкекводоканал" розданы уведомления автомойкам, саунам и прочим хозпотребителям воды о временном приостановлении деятельности до нормализации ситуации с водой. С сегодняшнего дня в жилом массиве "Арча-Бешик" временно приостановлена работа всех автомоек, бань и саун.

В процессе запуска находится 7 новых скважин на водозаборе "Орто-Алыш", которые начнут свою работу уже в конце июля текущего года, улучшив водоснабжение населения.

Уважаемые горожане! По всем вопросам, связанным с обеспечением питьевой водой просим обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

56-03-20 и 56-18-55 – круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал";

Вы можете отправить сообщение с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ ТОЧНОГО АДРЕСА через WhatsApp на номера телефонов заместителей акимов столичных районных администраций по ЖКХ:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40

Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806

Также свои жалобы можно оставить, позвонив в Колл-центр столичной мэрии:

185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

URL: https://www.vb.kg/372079
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, Бишкек, Лето
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