Педофилия - это заразно? Специалист рассказал, откуда берутся эти "маньяки"

Только за последние сутки в Кыргызстане официально зарегистрировано два факта насилия на несовершеннолетними. В Сокулуке педофил надругался над 10-летней девочкой, в Беловодске похитили 15-летнюю школьницу с целью вступления в брак и изнасиловали по дороге.

Статистика говорит о том, что чаще насильниками малолетних детей выступают уже взрослые мужчины за тридцать.

Бороться с педофилами большинство пользователей соцсетей-граждан Кыргызстан готовы радикально – от введения публичной смертной казни, то самостоятельной физической расправы над насильником.

Что именно толкает зрелых представителей "сильного" пола на подобные вопиющие действия? Особенно, когда речь идет о совсем маленьких детях.

По словам главного психиатра Бишкека Кенеша Усенова, искать причины нужно, прежде всего, в социуме.

- Агрессия, педофилия и другие подобные проявления - реакция людей на происходящее в обществе. А подпадают "под руку" преступников, в первую очередь, самые уязвимые представители общества - дети. Конечно, определенная часть педофилов – люди с неустойчивой психикой или психически нездоровые. Способствовать развитию педофилии также могут врожденные аномалии, которые могут возникать в результате задержки умственного или физического развития. Другая же часть с медицинской точки зрения абсолютно полноценна. Здесь причинами могут быть определенные психологические факторы. Поэтому, никто из специалистов точно не сможет сказать, что побудило на подобный шаг. Но искоренять возможность таких сексуальных патологий надо на стадии воспитания ребенка, в том числе, полового, - отметил Усенов.

Рост случаев педофилии главный психиатр Бишкека связал с открытостью общества.

- Они были и раньше, но замалчивались. Сейчас же такие случаи получают общественный резонанс, это хорошо. Юридических норм для наказания преступников также достаточно. Но без образования, воспитания в детях морально-этических норм, а иногда и своевременного обращения к врачам, искоренить эти факты только уголовной практикой не получится. Здесь нужен ряд комплексных мер, - резюмировал Усенов.

Подтверждают словам Кенеша Усеновича и исследования европейских ученых. Пять научно-исследовательских центров Германии сообща взялись за исследование мозга педофилов и выявили в нем при помощи современной техники ряд особенностей: коэффициент их умственного развития, в частности, на восемь пунктов ниже, чем средний показатель.

Причем, чем глупее педофил, тем моложе его жертва. Педофилы, как правило, - это люди ниже среднего роста, а у большинства пациентов имелась травма головы, полученная еще в детстве. К тому же, 70 процентов мужчин-педофилов в малолетнем возрасте сами стали жертвами насилия, утверждают ученые.