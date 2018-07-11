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Бекешев опасается, что в "коррупционной" борьбе могут пострадать невиновные

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- ВБ
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Депутат парламента Дастан Бекешев опубликовал в сети свои размышления по поводу "коррупционного" счета, и чем его открытие может обернуться для простых граждан.

"Сегодня Государственный комитет национальной безопасности и Генеральная прокуратура отрапортовали о пополнении антикоррупционного счёта, который открыт для учёта и накопления денежных средств, взысканных у коррупционеров. Более 130 миллионов уже на счету. Это хорошо.

Но есть некоторые опасения. Опасения касаются того, что правоохранительные органы начнут гнаться за результатами.

Завтра ГСБЭП объявит о том, что она пополнила счёт на сумму большую, чем пополнил ГКНБ. И понесётся.

Коррупционерами станут обычные граждане: допустил ошибку в таможенной декларации, значит договорился с таможенником; не сдал налоговую декларацию – договорился с налоговиками; ребёнка устроили в школу не по месту проживания – договорился с директором, и так далее. Не хочется, чтоб мелкие дела назывались коррупционными, и под этим соусом пополнялся антикоррупционный счёт. А, самое главное, не хочется, чтобы в погоне за результатами страдали обычные граждане.

Я предлагаю каждому правоохранительному органу чётко объяснять обществу, откуда взялись деньги, какой гражданин пополнил, кто есть коррупционер и по какому делу, когда вынесено решение и исполнено ли оно частично или полностью.

То есть, нужна детализация по каждому поступившему сому. Вот тогда общество увидит прозрачность пополняемых сумм, а правоохранительные органы не будут иметь стимула злоупотреблять своим правом в погоне за результатами, которых вечно требует руководство", - написал у себя в аккаунте FB Бекешев.

URL: https://www.vb.kg/372083
Теги:
Генеральная прокуратура, Дастан Бекешев, коррупция, парламент, Финполиция, ГСБЭП
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Комментарии
Karina Karimova
12.07.2018, 03:21
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Комментариев: 108

Ну вообще то коррупция с этого и начинается - дал учителю, воспитателю, директору и т.п. Может люди станут более осторожными и впредь подумают прежде чем давать взятки.

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