Байкеры, вы достали!

Я житель 7 микрорайона. Каждую ночь по ул. Ж.Пудовкина мчатся мотоциклы, издавая оглушительный звук, от которого просыпаются дети.

Хотя я живу в глубине микрорайона, нам очень отчётливо слышен звук. Министр МВД, сделайте что-нибудь! Есть ли у нас мото-милиция, чтобы усмирить их? И есть ли закон, который ограничивает шум ночью в жилых районах?

Народную новость прислал Тунгуч. Присоединяемся к вопросам нашего читателя и ждем ответа от правоохранительных органов.