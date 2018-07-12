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Байкеры, вы достали!

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- ВБ
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Я житель 7 микрорайона. Каждую ночь по ул. Ж.Пудовкина мчатся мотоциклы, издавая оглушительный звук, от которого просыпаются дети.

Хотя я живу в глубине микрорайона, нам очень отчётливо слышен звук. Министр МВД, сделайте что-нибудь! Есть ли у нас мото-милиция, чтобы усмирить их? И есть ли закон, который ограничивает шум ночью в жилых районах?

Народную новость прислал Тунгуч. Присоединяемся к вопросам нашего читателя и ждем ответа от правоохранительных органов.

URL: https://www.vb.kg/372086
Теги:
байкеры, Бишкек, МВД, мэрия
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Комментарии
kawasaki
12.07.2018, 10:21

Этих байкеров надо подстрелить разок. Вообще в основном это избалованные детки своих отцов. Поймайте пару тройку -  выжмите. Нормальные люди не мешают другим

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Байкер
12.07.2018, 12:28

Езжайте обратно в свои аулы жить, там тихо спокойно и никто не шумит, а большой город это всегда шум и не только от байкеров.

-1
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Чел
12.07.2018, 12:35

Гайцы их сами боятся, по ходу...

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бишкек
12.07.2018, 12:52

Согласен как вы надоели честное слово!!!!

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ПЛЮСУЮ
12.07.2018, 14:07

Просто ппц как плюсую! Почему их вообще никто никогда не наказывает? 

Еще постоянно байкеры считают себя добрым сообществом и т.п, но многим похоже вообще плевать на окружающих.

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Domin
12.07.2018, 15:22

Сам мотоциклист и скажу от себя, что в основном такое поведение у новичков. Разглядите номер и оставьте эту информацию в мото баре "Перцы", там найдут и проведут объяснительные переговоры. Не первый год сами мотоциклисты борются с этим.

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Тунгуч
12.07.2018, 16:45

Уважаемые байкер.обращаюсь лично к Вам. Я коренной бишкекчанин.все 38 лет прожил в городе.ваши слова неуместны.даже живя в ауле.мне после тяжёлого дня нужен покой...и ауле я бы поднял этот вопрос там тоже хочется отдохнуть.я не против байкеров.я против в конце концов шумных поездок по городу..ведь как-то можно наверное в мотоцикле уменьшить шум..и главное это все происходит ночью...когда гос номер не виден: выражать свою крутость можно по другому...остаётся одно: взывать к общественности и гос органом что бы как то поставить поездки водителей мотоциклов в рамки..обращаюсь к вам министр МВД! Это надо прекратить...одно радует зимой их не видно и не слышно.

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Тунгуч
12.07.2018, 17:39

Уважаемые байкеры я не против Вас.поймите меня правильно.я против не просто шумных, а очень шумных поездок по городу...согласен с одним из комментариев где сами байкеры осуждают шумные поездки...надо в своей среде осуждать " эти понты с глушаком"..поймите меня правильно.мне просто хочется отдохнуть от работы..дети ночью вздрагивают...давайте сделаем так: сами байкеры будут выявлять своих в своей среде

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12.07.2018, 19:09

Байкер ты баран, а если перед твоим окном, такие же мырки как ты, музыку включат и орать будут.

Эта реальная проблема, дети просыпаются а потом их тяжело усыпить.

Но к сожалению министру Мвд пофиг на наши просьбы.

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Шра
12.07.2018, 19:29

Присоединяюсь и Ман ловите и наказывайте не только байкеров, но и тех кто разъезжает по ночам без глушителя, специально газуя. Чуй/Алматинская. Есть камеры магазинов, можно их найти. Мозгов вообще нет у таких водителей, дома жарко, окна откроешь, эти начинают по ночам кататься, от кондиционеров дети простывают. И ещё водители, почему на перекрестках начинаете сигналить, когда едва загорается зелёный, вы все там типа Шумахерами себя считаете наверное, достали уже, охота сверху облить горячей смолой.

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Читатель
12.07.2018, 19:32

Слышал разговор и обсуждение молодых парней. Видимо живет в микрорайонах. Говорят если Власти не в состоянии навести порядок, то эти молодые парни, которым мешают спать хотят создать несколько групп. Вооружиться камнями и закидать байкер вместе с байками в ночное время. И действительно из потом никто не найдёт и не поймает. А байкеры могут лишиться не только здоровья, а то и жизни. МВД должны выполнять свою работу. А если не могут, пусть уступят места другим. Желающих парней одеть форму, хватает. Подумайте МВД! Потом с вас же и спросят за все

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Тунгуч
12.07.2018, 19:39

Уважаемые байкеры взываю к вашей сознательности...сделайте что нибудь с вашими железными друзьями...я понимаю вам нравиться кататься на мощных мото...но поймите скоро и вы а потом и мы будем постоянными клиентами невропатологов и уха горло носа

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Тунгуч
12.07.2018, 19:46

Вообще надо вводить мото взвод милиции: приемуществ много: сопровождение первых лиц государства.мобильность.мин фин затраты...в любой двор проедут..щас пишу это письмо и слышен звук байкеров хотя я от дороги 500 метров живу.

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злой
12.07.2018, 19:54

колючая проволока и камни помогут, ждите скоро навернетесь. Привет в морге придурки.

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