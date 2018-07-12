КТРК & "Акнет": война продолжается

Следующее обращение накануне вечером было опубликовано на официальном аккаунте компании "Акнет" в Facebook. Публикуем полностью без сокращений и редакционной правки.

"Уважаемые друзья!

Все мы стали свидетелем, как 7 июля, во время матча Швеция–Англия руководством ОТРК КТР была отключена трансляция всего пакета телеканалов КТРК для абонентов iTV АКНЕТ, что вызвало волну общественного негодования и множество вопросов от телезрителей.

Хотелось бы раскрыть полностью всю хронологию событий и позицию нашей Компании:

Действительно, 13 июня, за 1 день до начала Чемпионата Мира по футболу 2018 года, Компания "АКНЕТ" получила уведомление с жестким требованием об оплате суммы 250 000 сом в пользу рекламного агентства "Quasar" или об отключен трансляции Чемпионата Мира 2018 г. для телезрителей оператора связи "АКНЕТ". Уведомление было прислано с электронной почты рекламного агентства "Quasar", но с подписью и от имени генерального директора КТРК, на почту рядового сотрудника, без официального оповещения. Вместе с уведомлением был приложен договор с рекламным агентством "Quasar". В ответ на данное письмо мы запросили все правоустанавливающие документы для официального и законного оформления договора. Но данный запрос был проигнорирован. Вся переписка имеется.

4 июля в офис компании "АКНЕТ" была представлена претензия от рекламного агентства "Quasar", в которой были частично приложены ранее запрошенные копии документов. Согласно полученной претензии мы пытаемся вести переговоры с Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызской Республики (КТРК).

8 июля, после прерывания трансляции матча со стороны КТРК, состоялась встреча представителей кабельного оператора связи "АКНЕТ" с генеральным директором общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (КТРК). Руководством КТРК было выражено недовольство тем, что компания "АКНЕТ" после получения первого уведомления, за день до начала Чемпионата Мира по футболу 2018 г., не обратилась лично к генеральному директору КТРК для согласования стоимости и не оплатила за трансляцию рекламному агентству "Quasar".

Возникает вопрос, почему оплата должна быть произведена в адрес рекламного агентства "Quasar", имея на руках всю доказательную базу, в том числе от КТРК, что единственным лицензиатом трансляции на территории КР является – КТРК. Более того, в правах и требованиях, указанных в претензии, в том числе и в документах с Кыргызпатента не указана возможность коммерческой деятельности в сторону кабельных операторов связи. Так как мы являемся всего лишь ретрансляторами - доставщиками сигнала от телеканала к зрителю. То есть с помощью нас, по аналогии с РПО РМТР телезрители смотрят контент телеканала КРТК или любого другого телеканала.

Важно отметить, что оператор связи "АКНЕТ" не имеет собственного телеканала, не является кабельным каналом, не получает дополнительный доход от трансляции Чемпионата Мира по футболу или какого-либо другого спортивного события (Олимпиада. Лига чемпионов и т.д.), мы выступаем лишь курьером доставки сигнала телеканалов, с которыми заключены договора. Мы не размещаем рекламу и более того, не перекрываем рекламу во время трансляций для телезрителей, смотрящих матчи Чемпионата Мира в сети iTV АКНЕТ. Тем самым содействуем в коммерческой деятельности рекламного агентства "Quasar" и не вмешиваемся в финансовое взаимодействие между двух структур: КТРК и "Quasar".

В качестве доказательства мы предоставляем Вам выписку с "Кыргызпатент", где оператор связи "АКНЕТ" причисляют к кабельному телеканалу. Уважаемые телезрители, хотим отметить, что оператор связи "АКНЕТ" доставляет исходный сигнал телеканалов, не вмешиваясь в процесс вещания. Возникает вопрос, а платил ли телеканал КТРК рекламному агентству "Quasar" за трансляцию Чемпионата Мира по футболу 2018г.?

Если оператор связи, выполняющий функцию доставки сигнала до зрителей должен оплачивать за ретрансляцию сигнала, то выставлялись ли требования к оплате такому же доставщику сигнала как, РПО РМТР? Как были выставлены счета всем остальным операторам связи? Ведь разница в получении сигнала телеканала по радиочастотам от РПО РМТР или от кабельных операторов отличается только в технологии подачи сигнала. Чем КТРК и "Quasar" руководствуются при выставлении разных сумм к оплате для операторов связи? Какое влияние на ценообразование в этой рекламной компании имеет руководство КТРК? Только в связи с этим мы поднимаем вопрос о законности и правомерности получения данных уведомлений.

Кроме всего вышесказанного добавим, что существует и регламент FIFA на проведение масштабных спортивных мероприятий мирового уровня. Согласно выдержке из регламента FIFA "платная лицензия FIFA нужна только для коммерческого показа, то есть такого показа, когда со зрителей прямо или косвенно взимается плата за непосредственно сам показ. Стоимость такой лицензии рассчитывается в зависимости от количества зрительских мест на площадке показа и составляет от $1 тыс. (если зрителей меньше 10 тыс. человек) до $14 тыс. (от 10 тыс. человек)". Под данные требования операторы связи, в том числе и "АКНЕТ", не попадают.

Уважаемые наши абоненты, друзья! Мы приносим Вам свои извинения, что по не зависимым от нас обстоятельствам, у наших телезрителей была прервана трансляция важнейших мировых спортивных событий. Сожалеем, что мы все не смогли полноценно получить яркие эмоции от прерванного просмотра матча Швеция–Англия. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация ни в коем случае не должна отражаться на качестве предоставляемых нами услуг. Со своей стороны, мы намерены довести до конца правомочность всех подобных действий, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем в отношении операторов связи, в том числе компании "АКНЕТ".

Надеемся на благоразумие руководства КТРК, которое не будет ограничивать доступ к своим телеканалам и позволит гражданам КР до конца досмотреть финальные матчи Чемпионата Мира 2018г".

Ранее, напомним, в неправомочности действий компанию "Акнет" обвинил глава КТРК Илим Карыпбеков. Кажется, в этот спор уже пора вмешаться следственным органам...