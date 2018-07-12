Замминистры МВД выслушали проблемы жителей регионов

Первый замминистра внутренних дел КР Суйунбек Омурзаков провел встречу с жителями Джалал-Абада. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, особое внимание уделено вопросам сотрудничества местных властей и милиции, а также трудностям, с которыми сталкиваются жители Джалал-Абадской области.

"Начальнику УВД области, полковнику милиции К.Жолдошеву даны распоряжения провести проверку и уведомить заявителей о ее результатах", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что до посещения данной области, Омурзаков встретился с жителями Кадамжая и принял участие в открытии общественно-профилактического центра в микрорайоне Амир-Тимур в городе Ош.

Выслушал проблемы жителей и заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Он отправился с визитом в Таласскую область.

"Разобраться в сложившейся ситуации, принять решение и оказать поддержку - таковы были главные цели приема граждан по личным вопросам, а также исполнение, решения Совета Безопасности КР. Большинство обращений, относящихся к деятельности органов милиции, нашло решение на месте. Остальные заявления направлены в соответствующие государственные структуры. Также Каниметов дал соответствующие поручения начальнику УВД Таласской области полковнику милиции А. Жумабекову о проведении проверок, в том числе и дополнительных, по имеющимся заявлениям граждан", - информирует МВД.

Посетил регионы и замминистра ВД полковник милиции Алмаз Орозалиев. Он отправился в Нарын, где вручил специальные звания сотрудникам личного состава УВД Нарынской области.

"Входе встречи с жителями обсуждены вопросы детей мигрантов, которые уехали на заработки. Было предложено открытие для ребят детского центра. В заключении приема Орозалиев дал поручения начальнику УВД Нарынской области, полковнику милиции У.Алиеву решить все беспокоящие граждан вопросы", - добавили в МВД.