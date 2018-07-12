В Казахстане жарко настолько, что яичницу готовят "на солнце"

Это говорит о том что граждане Казахстана засоряют окружающую сре ду и уничтожают зелёные насаждения это щит защищающий нас от воздейст вия порникового эфекта и ультрафио летового и инфрокрасного солнечно го излучения.
Судя по всему, дикая жара в Кыргызстане спала. Порадовали вчерашние дожди. Но лето еще впереди, а, значит, надо быть готовым к любым погодным проявлениям. Ну или использовать их в свою пользу. Как этот казахстанец.
Посмотрите, что он вытворяет! А у вас есть забавные видео или истории, произошедшие этим летом? Присылайте! Опубликуем!