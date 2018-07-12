Погода
$ 68.22 - 68.45
€ 80.05 - 80.75

Госстрой переходит к поквартирному отоплению многоэтажек Кыргызстана

633  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госстрой внес изменение в документ о теплоснабжение жилых зданий до 10 этажей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, к проектированию, строительству и эксплуатации поквартирного отопления, представляющий собой объект повышенной опасности необходимо подходить с ответственностью на всех этапах.

"На основании проведенного эксперимента, в установленном порядке приказом Госстроя от 21 мая 2018 года №121 внесено изменение в СНиП КР 42-01-2015 "Проектирование системгазоснабжения", в части позволяющем применять для теплоснабжения и горячего водоснабжения поквартирное отопление жилых зданий высотой до 10 этажей. Ранее введено в правовое поле "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе". Госстроем также проведен обучающий семинар по проектированию, строительству и эксплуатации поквартирного отопления для специалистов государственных, проектных и строительных организаций", - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что нововведение производилось в тесном сотрудничестве с ОсОО "Газпром Кыргызстан".

URL: https://www.vb.kg/372097
Теги:
строительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Чел
12.07.2018, 12:54

По заглавию можно подумать, что госстрой будет отапливать каждую квартиру.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  