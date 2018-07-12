Госстрой переходит к поквартирному отоплению многоэтажек Кыргызстана

Госстрой внес изменение в документ о теплоснабжение жилых зданий до 10 этажей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, к проектированию, строительству и эксплуатации поквартирного отопления, представляющий собой объект повышенной опасности необходимо подходить с ответственностью на всех этапах.

"На основании проведенного эксперимента, в установленном порядке приказом Госстроя от 21 мая 2018 года №121 внесено изменение в СНиП КР 42-01-2015 "Проектирование системгазоснабжения", в части позволяющем применять для теплоснабжения и горячего водоснабжения поквартирное отопление жилых зданий высотой до 10 этажей. Ранее введено в правовое поле "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе". Госстроем также проведен обучающий семинар по проектированию, строительству и эксплуатации поквартирного отопления для специалистов государственных, проектных и строительных организаций", - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что нововведение производилось в тесном сотрудничестве с ОсОО "Газпром Кыргызстан".