Юг Кыргызстана снова трясет

В Джалал-Абадской области 11 июля 2018 года в 21:34 произошло землетрясение силой 3,5 балла. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН КР.

"Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана - южные склоны хребта Тахталы, 10 километров к востоку от села Кок-Бель, 15 километров к юго-западу от села Торкент и 17 километров от села Бор-Дебе. В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: село Кок-Бель-3,5 балла, город Токтогул, село Торкент-3,0 балла, город Кара-Куль, село Бор-Дебе-2,5 балла", - проинформировали в ИС НАН КР.