За 20 лет на Кумторе добыто около 500 тонн золота

В Кыргызстане в виде налогов и соцплатежей "Кумтор" перечислил 1 миллиард 215 миллионов долларов. Об этом на днях на пресс-конференции сообщил председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков.

По его данным, за 1996-2017 годы на месторождение добыто 457 тонн золота, а общий доход составил 8,1 миллиардов сомов.

"Из общего количества реализовано 360 тонн золота. И 40 процентов платежей и прибыли осталось в Кыргызстане – вместе с платежами за электроэнергию 3 миллиарда 100 миллионов долларов США", - пояснил Камчыбеков.

Напомним, рейтинговое агентство RAEX-Europe опубликовало данные, что рост производства в Кыргызстане по-прежнему сильно зависит от объема добычи золота в стране. При этом негативное влияние оказывает высокий уровень государственного долга, находящийся под риском волатильности на валютном рынке.