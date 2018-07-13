"Бесстыжие!". Казахов-уятменов оскорбил кара-жорго в плавках

из этого кара жорго сделали чуть ли не танец всей планеты..и вовсе не танец а обычное передергивание плеч..младенец на любом конце планеты это сделает..лишь бы найти повод для возвышения того что не возвышается по природе..
На днях "Вечерка" опубликовала видео, как на пляже тренер обучает отдыхающих элементам национального танца кара-жорго. И наши читатели восприняли эту новость позитивно - ну а что может быть в этом плохого?
Единственная неточность, которую допустила наша редакция - действо происходит не на Иссык-Куле, а на одном из зарубежных курортов. Каком точно - информация поступает разная. Но тем лучше - кара-жорго идет по планете!
А вот казахам-уятменам (представителям так называемой "совести" нации, которые осуждают девушек за короткие юбки, граждан за недостойное поведение и т.д. - наподобие нашего "Кырк чоро" - ред.) версия казахского пляжного кара-жорго не понравилась.
"Бессовестные животные!"
"Испоганили казахский танец, бесстыжие"
"Их нужно оштрафовать, пристыдить за то, что опозорили свою нацию"
"Это стрип-жорга?"
Вот какие эпитеты полетели в адрес танцующих. А всего-то ребята, судя по всему - профессиональные танцоры, станцевали народный танец у бассейна - естественно в плавках и купальниках.
И нам это понравилось!