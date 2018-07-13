"Бесстыжие!". Казахов-уятменов оскорбил кара-жорго в плавках

На днях "Вечерка" опубликовала видео, как на пляже тренер обучает отдыхающих элементам национального танца кара-жорго. И наши читатели восприняли эту новость позитивно - ну а что может быть в этом плохого?

Единственная неточность, которую допустила наша редакция - действо происходит не на Иссык-Куле, а на одном из зарубежных курортов. Каком точно - информация поступает разная. Но тем лучше - кара-жорго идет по планете!

А вот казахам-уятменам (представителям так называемой "совести" нации, которые осуждают девушек за короткие юбки, граждан за недостойное поведение и т.д. - наподобие нашего "Кырк чоро" - ред.) версия казахского пляжного кара-жорго не понравилась.

"Бессовестные животные!"

"Испоганили казахский танец, бесстыжие"

"Их нужно оштрафовать, пристыдить за то, что опозорили свою нацию"

"Это стрип-жорга?"

Вот какие эпитеты полетели в адрес танцующих. А всего-то ребята, судя по всему - профессиональные танцоры, станцевали народный танец у бассейна - естественно в плавках и купальниках.

И нам это понравилось!