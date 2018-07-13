Турция предостерегла Кыргызстан от "общения" со сторонниками Гюлена

Сторонники Фетхуллаха Гулена формируют "пятую" колонну в других странах через образовательные программы. Причем в спектре их интересов сейчас находится 170 государствах мира . Об этом на пресс-конференции заявил чрезвычайный посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камиль Фырат.

По его словам, с 1970 года сформирована серьезная террористическая организация, имеющая на своем вооружении идеологическую платформу, современные системы шифрования данных и многомиллиардные средства.

- В Турции изначально ее воспринимали, как благую организацию, дающую молодежи качественное образование. Так продолжалось до 2013 года. Позже выяснилось, что ее корни проникли вглубь всех государственных и силовых структур. Это модернизированное объединение, создавшее культ вокруг Фетхуллаха Гюлена. А именно образовательная система в течение 15 лет промывала мозги детям и молодежи. А затем это "золотое поколение", как они сами себя называют, получают определенные приказы от "братьев" и "сестер". Именно поэтому Гюлен говорил своим соратникам, что "Гюлен говорит, что надо зайти в систему государства, реструктуризировать ее под себя, тем самым обрести власть". И так как основная ставка ими делается на религиозные основы, благотворительность и образование молодежи, власти отдельных государства не воспринимают Фетхуллаха Гюлена и его сторонников, как угрозу,. Но во многих государствах они уже пустили корни - отметил посол Турции.

К сожалению, наша страна выяснила это слишком поздно, подчеркнул Женгиз Камиль Фырат.