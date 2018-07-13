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Турция предостерегла Кыргызстан от "общения" со сторонниками Гюлена

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- Виктория Григоренко
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Сторонники Фетхуллаха Гулена формируют "пятую" колонну в других странах через образовательные программы. Причем в спектре их интересов сейчас находится 170 государствах мира . Об этом на пресс-конференции заявил чрезвычайный посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камиль Фырат.

По его словам, с 1970 года сформирована серьезная террористическая организация, имеющая на своем вооружении идеологическую платформу, современные системы шифрования данных и многомиллиардные средства.

- В Турции изначально ее воспринимали, как благую организацию, дающую молодежи качественное образование. Так продолжалось до 2013 года. Позже выяснилось, что ее корни проникли вглубь всех государственных и силовых структур. Это модернизированное объединение, создавшее культ вокруг Фетхуллаха Гюлена. А именно образовательная система в течение 15 лет промывала мозги детям и молодежи. А затем это "золотое поколение", как они сами себя называют, получают определенные приказы от "братьев" и "сестер". Именно поэтому Гюлен говорил своим соратникам, что "Гюлен говорит, что надо зайти в систему государства, реструктуризировать ее под себя, тем самым обрести власть". И так как основная ставка ими делается на религиозные основы, благотворительность и образование молодежи, власти отдельных государства не воспринимают Фетхуллаха Гюлена и его сторонников, как угрозу,. Но во многих государствах они уже пустили корни - отметил посол Турции.

К сожалению, наша страна выяснила это слишком поздно, подчеркнул Женгиз Камиль Фырат.

- Это привело к гибели 251 гражданина нашего государства в ночь на 15 июля 2016 года . Танки, вертолеты и огнестрельное оружие применялись против мирных граждан. Но народ Турции сказал "нет" террористам в лице гюленистов. Их лидеру пришлось сбежать в штат Пенсильвания США. Сейчас мы отправили туда документы с доказательствами его вины и требованием выдать его для совершения правосудия, - пояснил посол.

URL: https://www.vb.kg/372137
Теги:
переворот, посольство, Турция, терроризм, Кыргызстан
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Комментарии
Karachoro
13.07.2018, 20:12

Теперь ещё Турция будет указывать, что делать Киргизии.

Лично я очень огорчён, что переворот в Турции не увенчался успехом. Этот радикальный исламист и пособник ИГИЛовцев Эрдоган ещё немало принесёт вреда всему миру. У него все террористы: курды, Гюлен, только себя он не считает террористом. А кто сбил российский военный самолёт? А кто скупал по дешёвке у ИГИЛовцев награбленную ими нефть? А кто обеспечил свободный пропуск для пополнения ИГИЛовских боевиков через свою границу? Эрдоган и есть террорист.

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