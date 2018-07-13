Турция напомнила властям Кыргызстана о "долге"

В арсенале сторонников Фетхуллаха Гюлена находятся самые современные системы шифрования данных. Именно поэтому их так сложно отследить, в том числе и на территории других стран. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Чрезвычайный Посол Турции Женгиз Камиль Фырат.

По его словам, когда его государство начало разбираться, как разрослась данная террористическая организация, они (власти - ред.) были шокированы.

- Они (гюленовцы - ред.) вооружены новейшими IT-технологиями. Через них они привлекают сторонников и дают указания. Причем, гюленисты выявлены во всех госсистемах – от парламента до дипломатов. Они, по сути, создали параллельное государство, и продвигают апробированную систему и в других странах. Есть ли она в вашем государстве, ответят компетентные органы, мы лишь предостерегаем Кыргызстан от связей с ними. В той же Туркмении, России и Узбекистане с самого начала увидели странности в "подарках" гюленистов. Кыргызстан и Турция – дружественные и братские государства. Мы помогали и всячески поддерживали вас во время революций – 2005 и 2010 года. Теперь ваша очередь. Думаю, стоит прислушаться к фактам, чтобы не повторить печальный опыт нашего государства, - пояснил Посол.