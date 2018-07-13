Пока что кроме Албека Ибраимова никто в отставку не уйдет

Кандидатуры на пост мэра Бишкека пока нет. Более того, как уверяют депутаты Бишкекского горкенеша, этот вопрос даже не обсуждался.

В беседе с VB.KG зампредседателя БГК Эмил Сыдыков отметил, что новый градоначальник должен быть хозяйственным. И тут же оговорился, Албек Ибраимов был таковым, но его репутацию "подмочили" возбужденные уголовные дела. "Город мог впасть в коллапс, все ждали какой-то команды", - сказал Сыдыков.

Напомним, 25 апреля ГКНБ завел дело по факту закупки дорогостоящих саженцев - этот сектор относится к деятельности вице-мэра Эркина Исакова. Затем, 28 мая, по присвоению и растрате вверенного имущества в ОАО "ТНК Дастан" в бытность Ибраимова председателем правления. В начале июля были задержаны первый вице-мэр Ренат Макенов и начальник управления земельных ресурсов мэрии Урмат Мурзаканов, оба обвиняются в коррупции.

При этом депутаты БГК отметили, что к команде Ибраимова они претензий не имеют. Все вице-мэры продолжат работать в штатном режиме, вопрос об их отставке подниматься пока не будет, заявил "Вечерке" председатель БГК Алмаз Кененбаев.

Снятие градоначальника с должности не парализует работу городских властей, а напротив, активизирует, считает Кененбаев. При этом отмечает, что если понадобится, то горкенеш не будет уходить на каникулы.