Комитет в поддержку депутата Осмонбека Артыкбаева опасается за его жизнь

Комитет в поддержку депутата Осмонбека Артыкбаева выступил с заявлением по поводу состояния его здоровья и деталей дела, возбужденного против парламентария.

В сообщении отмечается, что депутат серьезно болен, врачи опасаются за его жизнь. Но он не сдается и верит, что сможет доказать свою невиновность.

"Он живет только тем, что сможет вернуть свое честное имя, которое растоптали кучка беспринципных и коррумпированных лиц.

Своего доброго имени Артыкбаев добивался честным трудом. Жил всю свою сознательную жизнь честно, помогал всем, кто нуждался, создал рабочие места, помогал строить мосты, школы, спортивные комплексы. Поддерживает интеллигенцию, спортсменов, писателей, врачей. Артыкбаев всю свою жизнь дарил людям веру в добро. Он не нуждался и не нуждается в деньгах, так как свой честный бизнес он построил еще в 1995 году", - говорится в сообщении Комитета в поддержку депутата Осмонбека Артыкбаева.

Адвокат Артыкбаева Айжан Орозакунова призывает правоохранительные и надзорные органы принять меры в отношении лиц, которые ведут кампанию по очернению ее подзащитного.

Такие действия она расценивает как попытку оказать морально-психологическое давление на ее подзащитного, чтобы он согласился с ролью "козла отпущения".

"На депутата со стороны отдельных людей идет давление, так как он не стал прикрывать тех, кто действительно имел прямое отношение к решению вопроса о модернизации ТЭЦ Бишкека. Этим людям не нравится, что мой подзащитный готов до конца бороться за свои права и не станет соглашаться с ролью козла отпущения. Бежать из страны он не будет - не дождутся!", - заявила адвокат.

Сам Артыкбаев ранее на заседании говорил, что большим вопросом стоит, кто решил модернизировать ТЭЦ. Это не те, кто исполнял, а те, кто имел право решать.

"Сейчас, к сожалению, виноватыми делают тех, кто лишь исполнял поручения. Но я думаю, что следственные и другие органы уточнят и определят, кто решил этот вопрос, и поставят точку. К примеру, в записке Сапар Исаков просит дать поручение министерствам, ведомствам и компаниям. А министерства лишь исполняли, согласно записке Сапара Исакова президенту", - сказал тогда Артыкбаев.

В Комитете обращают внимание на то, что депутатская комиссия ранее выяснила, что Артыкбаев не причастен к коррупционным делам при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Сторонники парламентария акцентируют внимание общественности на том, что переговоры о модернизации ТЭЦ завершились до того, как Артыкбаев пришел в должность министра.

А согласно заключению депутатской комиссии просьба поддержать китайскую компанию ТВЕА исходила от руководства ОАО "Электрические станции".

Также В заключении депутатской комиссии отмечается, что в начале мая 2013 года Сапар Исаков, работавший тогда в аппарате президента, написал записку президенту, где просил, чтобы глава государства дал поручение министерствам привлечь для модернизации ТЭЦ Бишкека китайскую компанию ТВЕА.

В этом обращении отмечается, что он уже провел переговоры с торговым представителем Китая, которые уже озвучили ценовое предложение – стоимость проекта оценили в размере $390 млн, также в записке указаны подробности привлечения китайских кредитных средств для реализации проекта.

Записку Сапар Исаков пишет в начале мая 2013 года, то есть до того как Артыкбаев пришел в должность, - напоминают в Комитете.

Артыкбаев занял пост министра энергетики и промышленности только 22 мая 2013 года, когда уже шли процедуры подписания соглашения между ТВЕА и "Электрическими станциями".

На момент вступления в должность Артыкбаева решение работать с ТВЕА было уже принято и компанию лоббировали как "Электрические станции", так и аппарат президента Кыргызстана.

К тому же, как известно, соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека подписано не Осмонбеком Артыкбаевым, а Салайдином Авазовым в бытность его главой "Электрических станций".

Ратификация соглашения о предоставлении кредита китайским банком на модернизацию ТЭЦ Бишкека принят как закон, подписана президентом. Соглашение подписано Ольгой Лавровой в бытность ее министром финансов. Решение, как выяснила депутатская комиссия, о модернизации ТЭЦ Бишкека принималось на уровне аппарата президента.

Комитет выражает надежду, что следствие не станет игнорировать все эти факторы и примет справедливое решение.