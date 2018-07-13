В Молдовановке военнослужащий выстрелил себе в голову

Сегодня 13 июля примерно в 3.00 утра был с огнестрельным ранением в нижнюю часть головы обнаружен сотрудник Департамента конвоирования при ГСИН А. М. А, 1997 года рождения. Об этом "Вечерке" сообщил представитель ГСИН Толубай Джакишев.

"Инцидент произошел в исправительном учреждении №1 в селе Молдовановка. На момент происшествия военнослужащий находился на вышке и произвел выстрел из автомата АК-47. Его оттуда сняли сослуживцы и оказали первую медпомощь. Сейчас он находится в Чуйской областной больницt. Ему проведена операция", - пояснил Джакишев.

Он добавил, что в настоящее время прорабатываются все версии случившегося ИК.

- Однако окончательный вердикт будет вынесен после экспертизы и служебного расследования, - добавил представитель ГСИН.