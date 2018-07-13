Президент о малооплачиваемой работе врачей и гордости за Чынгыза Айтматова

"2018 год был объявлен Годом развития регионов. Культурная, историческая, духовная наша основа - в селе. Благодаря регионам и селу мы сохраняем наши национальные традиции, обычаи, язык. Развитие страны возможно только при развитии регионов. Наш долг - обеспечить соответствующие условия для жизни человека в регионах", - заявил Сооронбай Жээнбеков накануне при открытии больницы в айылном аймаке Аманбаев Кара-Бууринского района.

Глава государства поздравил сельчан с открытием новой больницы, отметив, что в прошлом году по Таласской области были построены и отремонтированы более 20 медицинских объектов.

Кроме того, президент на встрече с коллективом больницы вручил главному врачу Алтынбеку Бокоеву сертификат на сумму 300 тысяч сомов.

- Работа врачей трудная и малооплачиваемая. С 2011 года не повышалась заработная плата медикам. Сейчас мы рассматриваем возможность ее повышения, - подчеркнул Жээнбеков.

Глава государства также побывал в родовом селе Шекер писателя Чынгыза Айтматова и осмотрел территорию, где будет построен комплекс "Чынгыз-Ордо".

- Кыргызстан в первую очередь стал известен миру благодаря эпосу "Манас" и нашему великому писателю Чынгызу Айтматову. Мы гордимся им. Верю, что этот комплекс станет духовным местом для людей - таким же, как и комплекс "Манас-Ордо", куда будут приезжать почитатели таланта великого писателя со всего мира, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент напомнил, что весь мир и Кыргызстан отмечают в этом году 90-летие Чынгыза Айтматова.

Сооронбай Жээнбеков 12 июля находился с рабочей поездкой в Таласской области.