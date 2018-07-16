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Фонтанам Бишкека нужен "отдых"

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- Оксана Гут
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Если фонтаны в Бишкеке не работают – это не значит, что они неисправны. Об этом VB.KG сообщили в МП "Тазалык".

На балансе предприятия 17 фонтанов по всей столице. Работают они по утвержденному ежегодно графику, отключаются также по расписанию.

Но если во многих странах мира так называемый технологический перерыв устанавливается 1-2 раза в неделю, то в Бишкеке - каждый день. Причем "молчат" фонтаны в течение 2-3,5 часов именно во время самого солнцепека.

К примеру, больше всего "отдыхают" центральный и боковые фонтаны на площади Ала-Тоо и возле здания столичной мэрии. Их отключают с 13.00 до 16.00 и с 19.00 до 19.30. Так что надеяться на их прохладу горожанам не стоит.

Гулять гражданам в обычные будние дни лета на аллее Героев по бул. М.Гвардии и в Карагачевой роще и вовсе не советуем. Водные агрегаты здесь включают только по праздничным дням и при проведении значимых мероприятий в городе.

- Все для того, чтобы не перегрелись электродвигатели насосного оборудования, - заявили в "Тазалыке".

Предприятие предоставило "Вечерке" график работы фонтанов на 2018 год.

URL: https://www.vb.kg/372164
Теги:
вода, отключение воды, Бишкек
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