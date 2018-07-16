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Вице-мэр Бишкека Эркин Исаков лишится ученой степени

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Вице-мэр Бишкека Эркин Исаков после серии публикаций в СМИ по поводу "украденной" им научной диссертации, решил отказаться от ученой степени, полученной нечестным путем. Чиновник в эксклюзивном интервью VB.KG заявил, что не готов оправдываться, но свою работу самой худшей не считает.

- Что комментировать… Это было в 2010 году, там совершенно другая ситуация была, другие условия. Если посмотреть - проверить другие диссертации, то ситуация с моей работой не самая худшая окажется, так скажем. Но я для себя решение принял. Я отправил в ВАК заявление с просьбой по собственному желанию лишить меня ученой степени. И мы с научным руководителем собираемся подготовить новую научную работу, которая будет соответствовать всем самым строгим требованиям. Я так думаю, - отметил Эркин Исаков.

Вице-мэр также подчеркнул, что председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Бакыт Тыналиева поддержала его решение.

Сейчас "ученый" работает в составе рабочей группы по проекту "Умный город". Возможно, говорит он, его следующая диссертация будет связана с этой темой.

Примечательно, что депутаты Бишкекского горкенеша, заявившие в минувшую пятницу о необходимости улучшения работы столичной власти, вовсе не считают, что репутация Эркина Исакова была запятнана. К слову, даже скандальный вопрос о закупке дорогостоящих саженцев, который он курировал, не повод отстранять вице-мэра от должности, заявил "Вечерке" заместитель председателя БГК Эмил Сыдыков.

Напомним, российский проект "Диссернет" выявил плагиат в диссертации вице-мэра Бишкека Эркина Исакова на соискание степени кандидата экономических наук. Который, получив ученую степень кандидата в 2010 году, сейчас преподает в КРСУ на кафедре экономики и управления на предприятии.

Источниками заимствований в работе Исакова стали кандидатские диссертации российского политика Магомедсалама Магомедова и преподавателя Самарского государственного технического университета Марины Гараниной.

URL: https://www.vb.kg/372166
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, кража, Бишкек, Умный город, Эркин Исаков
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Комментарии
Вот так
16.07.2018, 16:17

Вот так и живём - кому-то можно воровать и совмещать должности, а кому-то вотум недоверия выражают! Поэтому депутатов никто не уважает, кроме их родственников и прилипал. А ведь закон должен быть един для всех и каждого гражданина КР.

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Green
16.07.2018, 16:30

От учёной степени решил отказаться, а деньги которые он за это время незаконно получил возвращать не собирается? Интересно, возбудят уголовное дело по этому факту или нет? Ведь вроде, как бы президент борьбу с коррупцией объявил. Или я что-то путаю?

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Болот
16.07.2018, 18:10

Green

От учёной степени решил отказаться, а деньги которые он за это время незаконно получил возвращать не собирается? Интересно, возбудят уголовное дело по этому факту или нет? Ведь вроде, как бы президент борьбу с коррупцией объявил. Или я что-то путаю?

а ты напиши заявления что он не законно получил деньги и докажи, конечно вернуть, но первый шаг за тобой. 

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