Если Ибраимов сбежал - главы Погранслужбы и ГКНБ уйдут в отставку?

Албека Ибраимова, пока что де-юро мэра Бишкека нет нигде. Вернее, никто официально не знает, где он находится. Силовики, по сути, расписались в своем ну если не непрофессионализме, то неведении.

Напомним, что бывший мэр Бишкека является фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате вверенного имущества в ОАО "Транснациональная корпорация "Дастан" и имеет официальную подписку о невыезде из страны.

К слову, подтвердись факт бегства градоначальника, он станет уже вторым фигурантом резонансного дела, пересекшим пределы Кыргызстана "под носом" у ГКНБ и Погранслужбы.

А это, по идее, грозит этим двум ведомствам серьезным наказанием со стороны президента и правительства, уверен экс-первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Марат Иманкулов.

- Хотя по Шадиеву ГКНБ и Погранслужба оправдывались, что на момент его бегства уголовного дела не было, на мой взгляд, это отписка. Так как кроме следственных подразделений в правоохранительных органах есть оперативные службы. А у них есть термин "оперативная разработка" - отслеживание тех, кто подозревается в совершении преступлений, но уголовные дела находятся на стадии формирования. И мне совершенно непонятно, когда известные фигуранты "внезапно" исчезают из поля зрения силовиков, а затем неожиданно оказываются за пределами Кыргызстана. Это чистой воды недоработка правоохранительных органов, - говорит Иманкулов "Вечерке".

Это касается и Албека Ибраимова, который уже допрашивался следствием и, еще раз уточним, имеет официальную подписку о невыезде.

- Если выяснится, что и Ибраимов покинул территорию республики, оправдываться будет уже нечем. И спрос от президента и правительства должен быть очень жестким. Так как "исчезновение" чиновников под следствием становится дурной традицией и раздражает общественность. Все резонно задаются вопросом: существуют в Кыргызстане следственные органы, или нет? А уж мне как бывшему оперативному сотруднику это и вовсе удивительно. Поэтому без серьезного служебного расследования с выяснением всех фактов - где идет "отмашка", сговор или все же есть объективные причины, однозначно не обойтись, - считает Иманкулов.

В свою очередь Феликс Кулов отметил, что ответственность за бегство Албека Ибрамова ляжет непосредственно на Погранслужбу КР. Особенно при наличии карточки "невыездного".

- Также не удастся и силовикам избежать подробных объяснений перед общественностью. Ведь речь будет идти непосредственно о том, кто именно помог градоначальнику покинуть пределы государства. Но пока его побег лишь на уровне предположений, - озвучил в беседе с VB.KG политик.

Отметим также, что в международных аэропортах, сообщают наши соотечественники, уже появились ориентировки на мэра Бишкека Ибраимова. И, возможно, сегодня-завтра премьер-министр примет решение - удовлетворять решение Бишкекского горкенеша о признании вотума недоверия Ибраимову или игнорировать его.

Будем наблюдать.