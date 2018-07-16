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О чем договорятся Путин и Трамп на саммите в Хельсинки?

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- Оксана Гут
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Больше часа назад самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Ранее, 15 июля, в столицу Финляндии прибыл лидер США Дональд Трамп.

Отмечается, что встреча глав государств пройдет при невероятно высоких мерах безопасности: тихий и спокойный Хельсинки превратился в настоящую крепость.

Как пишут корреспонденты НТВ, "финны, для которых встретить своего президента в магазине или ресторане - совершенно обычное дело, с недоумением наблюдают за тем, как заваривают канализационные люки по пути следования российских и американских кортежей, как на границе Финляндии возобновляется проверка документов, как над резиденцией, в которой остановился Дональд Трамп, барражируют патрульные вертолеты".

Согласно расписанию встречи саммита Хельсинки-2018, общение президентов России и США продлится около трех часов, включая пресс-конференцию.

Саммит начнется с совместного фото вместе с финским президентом Саули Ниинистё, затем Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры наедине в Готическом зале дворца.

Встреча лидеров мировых держав уже названа исторической, ведь они впервые встретятся в полномасштабном формате. До этого президентам США и России удавалось встретиться лишь в рамках других мероприятий - на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре.

И, конечно же, это одна из главных тем на протяжении нескольких недель мировых СМИ.

Ожидается, что Путин и Трамп обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные темы международной политики.

"О чем договорятся Путин и Трамп?", - задается вопросом ведущие мировые издания.

Предполагается, что саммит России и США может закончиться как прорывом, так и провалом. В Кремле же ранее было заявлено, что не ожидается подписания какого-либо значимого итогового документа, но есть вероятность, что "на саммите удастся создать атмосферу, располагающую к продолжению контактов и выходу российско-американских отношений из кризиса".

URL: https://www.vb.kg/372177
Теги:
Владимир Путин, саммит, финансовый кризис, Финляндия, Дональд Трамп
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