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На Иссык-Куле открылся кыргызско-индийский центр боевой подготовки

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- ВБ
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16 июля 2018 года в г. Балыкчы состоялось открытие кыргызско-индийского Центра горной подготовки на базе учебного центра "Эдельвейс" Вооруженных Сил КР, построенного на средства, выделенные правительством Республики Индия.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника Генерального штаба ВС КР п-к Нурлан Чомоев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в КР г-жа Лакшманан Савитри, военный атташе РИ п-к Вишал Гоинди, командование и личный состав Сухопутных войск ГШ ВС КР.

В своем выступлении п-к Н.Чомоев выразил благодарность индийской стороне за активное взаимодействие и помощь, отметив, что Индия является надежным и верным партнером, оказывающим поддержку Вооруженным Силам Кыргызской Республики.

Центр предназначен для проведения учений и тренировок личного состава ВС в области горной подготовки, являющейся основной в системе боевой подготовки сил специального назначения ВС КР ввиду особенностей рельефа и климата страны.

Совместные кыргызско-индийские мероприятия проходят на регулярной основе. Только в этом году, в марте, военнослужащие подразделений специального назначения Сухопутных войск ВС КР принимали участие в совместных учениях в Индии, а также в мае, на базе учебного центра войсковой части 20636, были проведены сборы военнослужащих подразделений специального назначения Сухопутных войск ВС КР и Республики Индия по горной подготовке.

URL: https://www.vb.kg/372180
Теги:
военная служба, Генеральный штаб, армия, Вооруженные силы, ВС КР
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