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Изменены некоторые маршруты общественного транспорта (схема)

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- ВБ
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По информации Управления городского транспорта, в связи с закрытием улицы Салиевой на отрезке от улицы Калинина до улицы Ауэзова изменены некоторые схемы движения общественного транспорта.

Так, движение микроавтобусного маршрута №162 будет осуществляться по улицам: Кольбаева, Ауэзова (в обоих направлениях) и далее по своей схеме движения.

Микроавтобусные маршруты №131, 251 будут курсировать по улицам: Калинина, Мичурина, Сельская (продолжение улицы Ауэзова) и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусного маршрута №172 будет осуществляться по улицам: Кольбаева, Калинина, Шабдана Баатыра и далее по своей схеме движения.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!

URL: https://www.vb.kg/372188
Теги:
маршрутки, перекрытие дорог, Бишкек, общественный транспорт, мэрия
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