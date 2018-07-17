Изменены некоторые маршруты общественного транспорта (схема)

По информации Управления городского транспорта, в связи с закрытием улицы Салиевой на отрезке от улицы Калинина до улицы Ауэзова изменены некоторые схемы движения общественного транспорта.

Так, движение микроавтобусного маршрута №162 будет осуществляться по улицам: Кольбаева, Ауэзова (в обоих направлениях) и далее по своей схеме движения.

Микроавтобусные маршруты №131, 251 будут курсировать по улицам: Калинина, Мичурина, Сельская (продолжение улицы Ауэзова) и далее по своей схеме движения.

Движение микроавтобусного маршрута №172 будет осуществляться по улицам: Кольбаева, Калинина, Шабдана Баатыра и далее по своей схеме движения.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!