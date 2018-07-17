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Опрос VB.KG: Педофилам - смертную казнь?

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Вернуть смертную казнь или ввести кастрацию для педофилов в Кыргызстане! Таковы результаты соцопроса VB.KG.

Редакция обратилась с вопросом к бишкекчанам: какое наказание они считают справедливым для насильников детей? Горожане выразили единодушие, что государственные органы должны ужесточить уголовную ответственность для тех, кто навсегда калечит жизни маленьких кыргызстанцев.

Отметим, в обществе часто поднимается вопрос об ужесточении наказания для педофилов. Жогорку Кенеш даже рассматривал вопрос о применении к ним химической кастрации. Однако предлагаемые меры так и остались на бумаге. В то время, как сообщают правозащитники, с каждым годом увеличивается число преступлений, связанных с надругательством над несовершеннолетними.

К примеру, в 2016 году было зарегистрировано 30 случаев сексуального насилия в отношении детей, а в 2017 – свыше 50. И это только официальные данные.

Только на прошлой неделе 2018-ого в Чуйской области были изнасилованы две девочки – 10-летняя и 15-летняя.

Возбуждены уголовные дела по ст.130 ч.3 "Насильственные действия сексуального характера" УК КР. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

URL: https://www.vb.kg/372189
Теги:
изнасилование, педофилия, уголовная ответственность, Бишкек, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Алик
17.07.2018, 15:20

Конечно смертную казнь или пожизненное заключение.  Нужен такой закон, при упоминании которого у потенциальных насильников падало любое желание от страха. 

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