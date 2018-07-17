Внимание! Фоторобот сокулукского насильника!

Сотрудниками милиции по показаниям потерпевшей девочки составлены фоторобот и приметы подозреваемого в совершении сексуального насилия. ГУВД Чуйской области разослало ориентировку.

Отмечается, что в настоящее время с ребенком работают психологи, и в связи с этим составленный фоторобот может подвергнуться изменениям.

Приметы: мужчина азиатской национальности, лицо смуглое, худощавого телосложения, рост примерно 165-170 см, возраст 30-40 лет, без каких-либо татуировок, глаза узкие карие, брови черные, на момент совершения преступления был без бороды и усов, без щетины, волосы темные с короткой стрижкой, верхние и нижние зубы с кариесом, отсутствовали верхние клыки.

Был одет: футболка красного цвета с белой надписью с правой стороны, спортивные брюки черного цвета, на ногах темно-зеленые гелиевые сланцы, серые носки.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться в ближайший отдел милиции или по телефонам:

Дежурная часть ГУВД Чуйской области (0312) 43 01 27 (0312) 43 88 85, Дежурная часть ОВД Сокулукского района (0312) 60 75 67 (03134) 5 33 80, 0701 23 30 13, 0553 10 26 54, 0707 62 45 54 .

Напомним, 10 июля примерно в 15:30 часов неизвестное лицо, находясь в одном из рынков села Сокулук, с применением насилия и угрозы в отношении малолетней девочки 2008 года рождения совершило насильственные действия сексуального характера. По данному факту следственной службой ОВД Сокулукского района возбуждено уголовное дело по ст. 130 УК КР. Проводятся все необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Наиболее опытные сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района организовали оперативно-розыскные мероприятия по поиску насильника. Однако найти его до сих пор не удалось.