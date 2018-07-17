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Все больше кыргызстанцев пытаются провезти в РК запрещенную литературу

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- Анжелика Касьяненко
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В последнее время были зафиксированы неоднократные случаи привлечения правоохранительными органами соседних государств граждан Кыргызстана к административной и уголовной ответственности за хранение и перевозку религиозной литературы, запрещенной на территории сопредельных стран, сообщает Государственная пограничная служба Кыргызской Республики.

Личные вещи и багаж граждан КР подвергаются тщательному досмотру на контрольно-пропускных пунктах иностранных государств на предмет провоза религиозной литературы экстремистского толка.

Ведомство подчеркивает, что свободно используемая в Кыргызстане религиозная литература может быть запрещена на территории других государств.

В частности, на территории Республики Казахстан судебными органами введен запрет на литературу религиозного течения "Таблиги Джамаат" с размещением списка на сайте Генеральной прокуратуры Казахстана. В Кыргызской Республике указанная категория литературы не запрещена и общедоступна для граждан.

ГПС КР привели примеры некоторых сборников, которые запрещены в Казахстане решением суда:

1."Фазаил-а'мәл. Амалдардың құндылықтары" автор Шейхүл-Хадис Мауләна Мухаммада Зәкәрия Кәндехләуи;

2. "Сборник баянов" под авторством Мухаммада Саа'да Кандехлеви;

3. "Избранные хадисы" автор М.Юсуф Кандехлави, М.Сад Кандехлави на 640 с. Казань, 2008 г.

В связи с этим обращаем внимание граждан на необходимость внимательного изучения законодательства других стран на предмет провоза религиозной литературы в сопредельные государства.

С перечнем религиозной литературы можно ознакомиться на официальных информационных ресурсах.

URL: https://www.vb.kg/372195
Теги:
Казахстан, религия, Таблиги Джамаат, Кыргызстан
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