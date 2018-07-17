В России найден кыргызстанец, 16 лет числившийся без вести пропавшим

Гражданин Кыргызстана, в течение 16-лет считавшийся пропавшим без вести, найден в Самарской области Российской Федерации, сообщает пресс-служба МВД КР.

В конце мая 2018 года в Представительство МВД КР в РФ поступил контрольный материал по обращению депутата Жогорку Кенеша КР - председателя комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Натальи Никитенко по гражданину Х. Шарипову, без вести пропавшему в 2002 году.

Дело по данному факту находилось на контроле у министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.

По факту безвестного исчезновения вышеуказанного гражданина Представительством МВД КР в РФ совместно с ГУУР МВД России проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливалось последнее местонахождения на территории г. Самара и Самарской области, где он работал на стройках кафельщиком, штукатурщиком, дворником, разнорабочим.

Представительством МВД КР в ходе телефонной беседы с близкими родственниками без вести пропавшего выяснялись все подробности.

Шарипов Хусан уехал вместе с братом-близнецом на заработки в Россию в Самарскую область, затем через некоторое время туда в Самару приехал и младший брат. Поработав несколько месяцев, братья вернулись, а он остался, чтобы подзаработать, и после этого связь с ним пропала. В последний раз звонил в Ош по городскому номеру в 2004 году.

По этому поводу мать мужчины и близкие родственники неоднократно обращались в правоохранительные органы, а также в различные государственные учреждения. Кроме того также обращались в программу "Жди меня" Первого канала России, однако все эти меры положительных результатов не дали.

У родственников имелась только фотография 20 летней давности, когда он фотографировался для удостоверения участника боевых действий в Афганистане, отсутствие фотографий также затрудняло поиски. Близкие пропавшего несколько раз приезжали в Россию, но каждый раз поиски не давали успехов.

В 2017 году появилась информация, что его видели в одном из сел Самарской области. После у родственников появилась надежда, и они вновь начали обращаться в различные инстанции.

Кроме правоохранительных органов России, в целях установления местонахождения без вести пропавшего соотечественника поддерживалась связь с активными членами кыргызской диаспоры в Самарской области. В ходе проводимых работ проверялись все возможные места пребывания. Во время осуществления выезда в Самару установили место работы, где он трудился 2 года назад, было опрошено более 50 человек, среди которых граждане Кыргызстана и других стран, осуществляющие трудовую деятельность на стройках, рынках и т.д.

После этого были выезды в города Новокуйбышевск и Чапаевск, и другие села Самарской области, где опрошено более 70 человек, но при предъявлении старой фотографии никто не мог опознать Х. Шарипова.

В ходе продолжающихся поисковых и оперативно-розыскных мероприятий было установлено последнее место пребывания без вести пропавшего. Представительство МВД КР в РФ незамедлительно выехало в село Покровка Безенчукского района Самарской области. Там были опрошены жильцы, и некоторые из них по описанию указали, что в их селе живет такой человек азиатской внешности, указав, что он или немой или неразговорчив.

По прибытию на указанный адрес, выяснилось, что здесь действительно работает и временно проживает без вести пропавший гражданин Хусан Шарипов.

В процессе беседы выяснилось, что когда он приехал в Самару, то вместе с братьями устроился на работу кафельщиком у местного жителя по имени "Самвэл", который, пообещав дать 2000 долларов США, так и не заплатил. Найдя другую работу в Самаре и заработав деньги, отправил младшего брата на родину, сказав, что подзаработает и приедет позже. После работал в различных местах, деньги ему не всегда выплачивали, поэтому долго на одной работе не задерживался. Документы, удостоверяющие личность, потерял.

Также Шарипов сообщил, в рабстве его никто не держал, он сам потерял надежду и не хотел возвращаться на родину с пустым карманом. При этом, как оказалось, он думал, что его никто не ищет, и родственникам он не нужен.

После убедительной беседы он все же согласился поехать на родину, сразу же на месте ему дали возможность связаться по телефону с родственниками.

12 июля 2018 года, числившийся на протяжении шестнадцати лет без вести пропавшим, гражданин Шарипов Хусан Исмаилович был доставлен в Москву в Посольство КР. Посол КР в РФ дал поручение ускорить подготовку и оформление соответствующих документов.

Для встречи с родственником в Москву прилетели брат-близнец и племянник Х. Шарипова.

Получив право на возвращение в Кыргызскую Республику, уже 13 июля 2018 года Хусан Шарипов вылетел по маршруту Москва–Ош с аэропорта "Домодедово" вместе со своими родственниками.

В настоящее время он находится в городе Ош у себя дома.