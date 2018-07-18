Корь в Кыргызстан завезли непривитые мигранты из России

Корь в Кыргызстан была завезена из России. Первыми заболели непривитые дети трудовых мигрантов. Об этом "Вечерке" сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее данным, в стране осложнилась эпидемиологическая ситуация. На сегодня зарегистрировано 323 случая заболевания корью. Большая часть заразившихся - дети.

- Родителям стоит обращать внимание на такие симптомы, как: высокая температура, конъюнктивит, слезоточивость и, конечно же, сыпь. Если все это обнаружилось, не стоит ходить на прием в больницу. Потому что инфицированный является заразным 4 дня до появления сыпи и 4 дня после. Нужно вызвать врача на дом и лечить симптоматику. Рекомендуется обильное питье, витамин А, - отметила директор РЦИ.

Гульбара Ишенапысова также убедительно просит граждан вакцинировать детей, которые этой осенью пойдут в школу, дабы избежать вспышек кори. К примеру, в 2014-2015 гг. этим заболеванием переболело 20 тысяч человек, сообщила директор РЦИ.

- Больше всего отказников - по религиозным соображениям. В связи с чем мы работаем с населением совестно с Духовным управлением мусульман Кыргызстана. 15% детей не привиты из-за того, что родители не доверяют качеству вакцины. Мы встречаемся с мамами, объясняем, что все соответствует нормам, что сами вакцины хорошего качества, и угрозы никакой не несут. Конечно, мы не можем принудить делать прививки. Но граждане должны понимать, что иммунопрофилактика снижает риск смертности от инфекционных заболеваний детей в возрасте до 5 лет. Корь опасна такими осложнениями, как бронхопневмония, отит, энцефалит. А получив прививку в год, а потом в 6 лет, всего этого можно избежать, - сообщила Гульбара Ишенапысова.

Прививку от кори можно сделать во всех ЦСМ совершенно бесплатно.