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Парк Фучика открыт после первого этапа реконструкции

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- ВБ
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История парка имени Юлиуса Фучика начинается с 1935 года. С момента создания по сегодняшний день на парковой территории не проводились ремонтные работы. Парковая зона, территориально относящаяся к Ленинскому району столицы раскинулась на семи гектаров земли. Этот островок зоны отдыха, где любили и любят отдыхать горожане, требовал масштабной реконструкции. Работы по благоустройству были начаты в прошлом году. Из средств местного бюджета на реконструкцию парка Фучика выделено 30 млн. сомов в целях создания благоприятных условий для массового отдыха жителей, сохранения и увеличения зеленых насаждений в Ленинском районе столицы.

В рамках первого этапа реконструкции в парке завершено асфальтирование, протяженностью более 8 500 квадратных метров, установлено 92 опоры освещения с светодиодным прожекторами, 22 камеры видеонаблюдения с 30 громкоговорителями и 11 точек доступа к интернету, также восстановлена ирригация. Были произведены работы по прокладке инженерных сетей - водопровода и канализации на 7 точках подключения. Произведено озеленение перед административным зданием парка, сотрудниками МП "Бишкекзеленхоз" посажено более 70 однолетних цветов. Для электроснабжения зоны отдыха установлено 5 распределительных шкафов и проложено 1500 погонных метров кабелей разного сечения. В целях комфортного пребывания посетителей парка установлено 45 скамеек, 3 беседки, 13 теневых навесов, 90 урн и 8 пергол.

В торжественном открытии парка имени Фучика приняли участие вице-мэры столицы Геннадий Милицкий и Асель Куламбаева, глава Ленинского района Нурдин Тынаев, председатель Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев, депутаты Бишкекского городского кенеша, горожане и гости столицы.

URL: https://www.vb.kg/372222
Теги:
мэрия, парк, Бишкек, Отдых, досуг, парк Фучика, Бишкекзеленхоз
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Комментарии
За мэра
18.07.2018, 21:23

Не дали мэру доработать, а кененбаев лавры получает, позорище бгк!

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