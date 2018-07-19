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Избившие сотрудника "Тазалыка" подали встречное заявление

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- Оксана Гут
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Вторая сторона подала встречное заявление на сотрудника МП "Тазалык". Об этом VB.KG сказали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Отмечено, что в настоящее время назначены судмедэкспертизы, по результатам которых будет принято решение.

- Пока говорить о причинах и виновниках конфликта рано. Вторая сторона в заявлении отметила, что драка произошла в результате словесной перепалки, и их тоже побили, - отметили в столичной милиции.

Напомним, 11 июля четверо молодых парней избили грузчика "Тазалык" и обозвали "бомжом". Инцидент произошёл на ул. Лущихина, когда сотрудники МП выгружали мусор из контейнеров.

Ранее в ГУВД сообщалось, что по данному делу проводится разбирательство и оперативно-розыскные мероприятия по поимке правонарушителей.

URL: https://www.vb.kg/372230
Теги:
ГУВД, Тазалык, драка, Бишкек
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Комментарии
Кубанычбек
19.07.2018, 11:18

Четверо оборзевших зверей -нелюдей избивают прелюдно одного грузчика, который попадает в реанимацию. Еще и встречное заявление пишут, что он -один их избил. Что это- подсказка со стороны, ведущих следствие, как избежать наказание. Если это дело не доведется до наказания этих ублюдков, то вера в нашу страну,  нашу безопасность  сходит на нет. Как жить в постоянном напряжении, что тебя могут избить или убить на каждом шагу. Биз кичинекей эльбиз. Бир бирибизди ушундай кылсак, жакын келечекте жок болобуз. 

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зап/части для ТНВД -
19.07.2018, 11:56
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 23

Распустить парламент и Горкенеш.

Предлагаю утвердить МЭРом женщину!!!

Кандидатуры есть:

Лисниченко В.М.

Отунбаеву Р.И.

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888
19.07.2018, 13:59

теперь работников простых будут угнетать, нет у них защитника, съели его!

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