Избившие сотрудника "Тазалыка" подали встречное заявление

Четверо оборзевших зверей -нелюдей избивают прелюдно одного грузчика, который попадает в реанимацию. Еще и встречное заявление пишут, что он -один их избил. Что это- подсказка со стороны, ведущих следствие, как избежать наказание. Если это дело не доведется до наказания этих ублюдков, то вера в нашу страну, нашу безопасность сходит на нет. Как жить в постоянном напряжении, что тебя могут избить или убить на каждом шагу. Биз кичинекей эльбиз. Бир бирибизди ушундай кылсак, жакын келечекте жок болобуз.