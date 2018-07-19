Избившие сотрудника "Тазалыка" подали встречное заявление

Вторая сторона подала встречное заявление на сотрудника МП "Тазалык". Об этом VB.KG сказали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Отмечено, что в настоящее время назначены судмедэкспертизы, по результатам которых будет принято решение.

- Пока говорить о причинах и виновниках конфликта рано. Вторая сторона в заявлении отметила, что драка произошла в результате словесной перепалки, и их тоже побили, - отметили в столичной милиции.

Напомним, 11 июля четверо молодых парней избили грузчика "Тазалык" и обозвали "бомжом". Инцидент произошёл на ул. Лущихина, когда сотрудники МП выгружали мусор из контейнеров.

Ранее в ГУВД сообщалось, что по данному делу проводится разбирательство и оперативно-розыскные мероприятия по поимке правонарушителей.