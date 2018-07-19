Минтруда сократит около 200 сотрудников

Руководители подразделений Минтруда будут меняться после пяти лет пребывания на должности. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, вся структура министерства будет полностью пересмотрена.

"В системе Минтруда есть руководители, которые проработали более 20 лет. Сейчас намечается ротация начальников. Многим будет предложено поработать и в других регионах республики. Те, кто показал хорошие результаты своей деятельности, продолжат работу, с другими придется распрощаться", - подчеркнула министр Таалайгуль Исакунова.

Глава ведомства уточнила, что в рамках оптимизации штатной численности в системе Министерства труда и социального развития КР будут сокращены 200 сотрудников.