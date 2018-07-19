Погода
$ 68.12 - 68.35
€ 79.04 - 80.12

Девушка, выпавшая из окна 5-го этажа в Бишкеке, находится в реанимации

304  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Девушка, выпавшая с окна 5-го этажа жилого дома в Бишкеке, находится в реанимации. Об этом "Вечерке" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

Отмечается, что накануне она поступила в Городскую клиническую больницу № 4 с множественными переломами, в том числе позвоночника. Состояние девушки оценивается как тяжелое. Она до сих пор не пришла в себя.

Родственники пострадавшей еще не объявились, также пока неясно, был ли это несчастный случай, или попытка суицида.

Как отметили в МЧС КР, случай произошел 18 июля утром. Бишкекчанка примерно 1990 г.р. упала с 5 этажа на козырек подъезда. Прибывшие на место спасатели спустили её и передали медикам.

URL: https://www.vb.kg/372236
Теги:
несчастный случай, суицид, травмы, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  