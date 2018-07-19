Девушка, выпавшая из окна 5-го этажа в Бишкеке, находится в реанимации

Девушка, выпавшая с окна 5-го этажа жилого дома в Бишкеке, находится в реанимации. Об этом "Вечерке" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

Отмечается, что накануне она поступила в Городскую клиническую больницу № 4 с множественными переломами, в том числе позвоночника. Состояние девушки оценивается как тяжелое. Она до сих пор не пришла в себя.

Родственники пострадавшей еще не объявились, также пока неясно, был ли это несчастный случай, или попытка суицида.

Как отметили в МЧС КР, случай произошел 18 июля утром. Бишкекчанка примерно 1990 г.р. упала с 5 этажа на козырек подъезда. Прибывшие на место спасатели спустили её и передали медикам.