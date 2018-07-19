Испугались разоблачений? В ВАК объяснили, почему закрыли доступ к работам

"Доступ к диссертациям ученых закрыт, так как нами было решено обеспечить современной защитой базу данных от списывания", - сообщила VB.KG председатель Высшей аттестационной комиссии КР Бакыт Тыналиева.

С ее слов, участились случаи, когда опубликованные диссертации неправомерно используются в научных работах других кыргызстанцев. В связи с чем доступ к базе данных ВАК еще в июне было решено закрыть вовсе, "пока IT-специалисты не усовершенствуют программу по ее защите от нежелательных пользователей". Когда это произойдет, неизвестно. Бакыт Тыналиева отметила, что сроков на реализацию такой задачи не ставится.

О том, что Высшая аттестационная комиссия Кыргызстана закрыла доступ к диссертациям на своем сайте, сообщил медиа-ресурс Kloop.kg. Издание подчеркивает, что такая мера была введена после того, как "российское сообщество "Диссернет" стало находить плагиат в научных работах кыргызских авторов". Причем заимствована интеллектуальная собственность в большей части зарубежных ученых.

Стоит отметить, что "Диссернет" занялся проверкой кыргызских диссертаций именно по обращению "Kloop.kg".

Первой была проверена работа доктора юридических наук КР Нонны Розахуновой, которая является профессором кафедры конституционного и административного права КНУ им. Ж.Баласагына и профессором КРСУ им. Б.Н.Ельцина.

Розахунова с успехом защитила "свою" диссертацию в 2010 году, но, как оказалось 8 лет спустя, она использовала материалы из работ троих российских ученых без какой-либо ссылки на них.

Позже был выявлен плагиат в кандидатских диссертациях вице-мэра Бишкека Эркина Исакова и декана КГЮА Данияра Джумалиева.

Эркин Исаков, получив ученую степень кандидата экономических наук в 2010 году, преподавал в КРСУ им. Б.Н.Ельцина на кафедре экономики и управления на предприятии. Завкафедрой - его отец Кумен Исаков - ранее в защиту сына заявил, что тот просто "забыл указать источники заимствований".

Что касается Данияра Джумалиева - кандидата юридических наук, и.о. доцента, отличника народного образования КР, то он защитился в 2012 году. Из 162 страниц "его" диссертации на 96 выявлен плагиат.

В общей сложности российское сообщество "Диссернет" проверяет порядка 600 научных работ из Кыргызстана.

Председатель ВАК КР Бакыт Тыналиева прокомментировала интерес "Диссернета", заявив, что относится к его проверкам "сдержанно".

- Пусть проверяют, если хотят. Мне непонятно только, почему они выбирают диссертации публичных личностей Кыргызстана. Если бы их цель была – чистота всей науки, если бы они рассматривали научные работы, несмотря на ранг соискателей ученой степени, то мы бы их поддержали. А так их деятельность направлена на то, чтобы раздуть скандал. Большинство тех диссертаций, в которых выявлен российским сообществом плагиат, защищались в 2008-2012 гг., когда ВАК еще не установил компьютерную программу антиплагиат. Поэтому более поздние работы не должны содержать неправомерные заимствования. Сейчас мы тщательно проверяем все научные труды, - заявила "Вечерке" Бакыт Тыналиева.

Лишат ли вице-мэра Эркина Исакова ученой степени?

- После того, как была опубликована информация о плагиате в диссертации Эркина Исакова, специальная комиссия получила задание, но проверить его работу не успела, так как он сам подал заявление о снятии ученой степени. Это заявление принято ВАК и зарегистрировано. Но так как я единолично не могу принять решение, то будем ждать, пока президиум выйдет на работу в сентябре (по положению ВАК вся структура уходит на каникулы с июля по сентябрь – ред.), - ответила глава ВАК.

Какая ответственность предусмотрена ВАК для тех, кто, по сути, похитил интеллектуальную собственность других ученых?

- В нашем положении не прописано ответственности. То, что с Исакова снимут ученую степень это, я считаю, уже наказание. Также по месту его преподавательской деятельности должны будут произвести перерасчет его заработной платы. Надбавку за степень он вернет в госбюджет. Это, если не ошибаюсь, 300 сомов в месяц, - отметила Бакыт Тыналиева.

А что с деканом КГЮА Данияром Джумалиевым?

- Если Данияр Джумалиев не подаст в ВАК заявление по собственному желанию, то мы сами будем принимать решение по его ученой степени. Но хочу отметить, что у нас с "Диссернетом" разные методы проверок на плагиат. Наша комиссия изучает научную работу построчно, мы не проверяем такие пункты, как "введение", "обзор литературы" и т.д. Так что результаты нашей проверки могут отличаться, - заранее предупредила председатель ВАК Бакыт Тыналиева.

Она также подчеркнула, что Высшая аттестационная комиссия КР в принципе может не проверять работы Исакова, Джумалиева и других, где был выявлен плагиат. Так как, согласно положению ВАК, есть сроки давности на обжалование получения научной степени, и они составляют 3 года.