Официально: Албек Ибраимов больше не мэр Бишкека

Распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева мэр Бишкека Албек Ибраимов освобожден от должности. Информацию подтвердили в аппарате правительства.

Отмечено, что соответствующее распоряжение подписано сегодня.

Напомним, 13 июля депутаты на внеочередной сессии Бишкекского городского кенеша единогласно проголосовали за выражение вотума недоверия Албеку Ибраимову. На заседании присутствовали 40 из 45 народных избранников.

Причиной послужила "сложившаяся политическая ситуация в городе Бишкек".

Кандидатуры на пост мэра Бишкека пока нет. Более того, как уверяют депутаты Бишкекского горкенеша, этот вопрос даже не обсуждался.

Как ранее писала "Вечерка", выборы нового мэра столицы должны будут пройти в ближайшие 30 календарных дней.