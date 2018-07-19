Токтакунов не полностью удовлетворен встречей с президентом КР

Впечатлениями от встречи главы КР с гражданским обществом поделился на своей странице в соцсетях юрист Нурбек Токтакунов.

Он отметил, что положительным является факт встречи президента с гражданским обществом, причём не только с лояльным.

- Но все же я бы не стал чересчур нахваливать президента за это. Ведь постоянные встречи с ГО это то, что нужно прежде всего самому главе государства. Это фактор его выживания, потому что это получение альтернативной информации, отличающейся от той, которую он получает от подчиненных. Что касается круга поднятых вопросов, то большая часть касалась необходимости судебной реформы и борьбы с коррупцией, - поделился Токтакунов.

Хотя Жээнбеков и согласился с выступающими, его риторика по этому вопросу ничем не отличалась от атамбаевской и бакиевской, считает юрист.

- Поэтому в своём выступлении я подчеркнул, что благих намерений для борьбы с коррупцией недостаточно. Необходима реанимация системы сдержек и противовесов. Только взаимный контроль институтов и ветвей власти может сдерживать коррупцию, а не какой-то батыр или идеология. Однако эту систему разрушает доминирование института президента. Я предложил президенту инициировать конституционную реформу с целью ликвидации доминирования главы государства. Но к великому сожалению, президент дал понять, что конституционной реформы не будет. А между тем, если бы Жогорку Кенеш полностью отменил неприкосновенность экс-президента, мы бы могли надеяться, что президент всерьёз возьмётся за судебную реформу, - заключил Нурбек Токтакунов.