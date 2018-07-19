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Токтакунов не полностью удовлетворен встречей с президентом КР

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- Виктория Григоренко
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Впечатлениями от встречи главы КР с гражданским обществом поделился на своей странице в соцсетях юрист Нурбек Токтакунов.

Он отметил, что положительным является факт встречи президента с гражданским обществом, причём не только с лояльным.

- Но все же я бы не стал чересчур нахваливать президента за это. Ведь постоянные встречи с ГО это то, что нужно прежде всего самому главе государства. Это фактор его выживания, потому что это получение альтернативной информации, отличающейся от той, которую он получает от подчиненных. Что касается круга поднятых вопросов, то большая часть касалась необходимости судебной реформы и борьбы с коррупцией, - поделился Токтакунов.

Хотя Жээнбеков и согласился с выступающими, его риторика по этому вопросу ничем не отличалась от атамбаевской и бакиевской, считает юрист.

- Поэтому в своём выступлении я подчеркнул, что благих намерений для борьбы с коррупцией недостаточно. Необходима реанимация системы сдержек и противовесов. Только взаимный контроль институтов и ветвей власти может сдерживать коррупцию, а не какой-то батыр или идеология. Однако эту систему разрушает доминирование института президента. Я предложил президенту инициировать конституционную реформу с целью ликвидации доминирования главы государства. Но к великому сожалению, президент дал понять, что конституционной реформы не будет. А между тем, если бы Жогорку Кенеш полностью отменил неприкосновенность экс-президента, мы бы могли надеяться, что президент всерьёз возьмётся за судебную реформу, - заключил Нурбек Токтакунов.

URL: https://www.vb.kg/372255
Теги:
НПО, президент, Кыргызстан, Нурбек Токтакунов
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Комментарии
Плюрализм
19.07.2018, 17:57

А кто его спрашивает? Не слишком ли высого мнения о себе?

-1
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Жалоба модератору
Нияз Давлетов
19.07.2018, 19:34
Карма: -6
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Плюсов: 1
Минусов: 7
Комментариев: 14

Нурбек Токтакунов аттуу бейөкмөтчү бар экенин жакшы билебиз. Адвокаттык да кыла коймой жайы бар. Ал экс-президент А. Атамбаевдин убагында ал бийликке каршы иштегендердин катарында жүрчү. Ал мезгилде азыр өзү коргоого алып жүргөн Сапар Исаков КР президенттик аппаратында бөлүм башчы, аппарат жетекчисинин орун басары, аппарат жетекчиси кызматтарын аркалап жүргөн.

Ошол мезгилде Н. Токтакуновдун наркотикалык зат колдоно турганын, ага көз каранды болуп калганын, АКШнын Кыргызстандагы элчиси менен тымызын жолугушуп тураарын, алардын тапшырмаларын аткараарын маалымат булактары кеңири жазышкан.

Эми ошол адам учурда коррупцияга айыпталып камакка алынган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты болуп жүрөт. Анда да жөн жүрбөй, жеңил пиарларды жасоо менен аракет кылууда. Адегенде ал «Мага УКМКнын тергөөчүсү иштин материалдары менен таанышып чыгууга уруксат бербей койду» деп чыккан. Бирок, ал карандай калп экени, болгону өзү ошол иштин материалдарынын көчүрмөсүн алуу менен, аны коомчулукка иштин кызыкчылыгы үчүн жарыялообого кепилдик бере турган документке кол койбой койгону белгилүү болгон.

Эми болсо ал УКМКнын кызматкерлери С. Исаковду адвокат Н. Токтакуновдун кызматынан баш тартууну талап кылып жатыптыр деген жалганды айтып чыкты. Албетте, наркотикалык затка көз каранды болуп калган адамга, анын үстүнө дайыма эле бир ызы-чуу салгысы келе берген Н. Токтакуновго эч ким деле ишенген жок.

Ошол эле убакта УКМКнын маалымат кызматы да Н. Токтакуновдун жеңил пиар менен алектенип жатканын билдирди. «Токтакуновдун акыркы билдирүүсү - карандай калп. Калп канчалык коркунучтуу болсо, ага көбүрөөк ишенгиң келет деген сыяктуу. Токтакуновдун билдирүүсүн кезектеги жеңил пиар-кадам катары баалоого болот», - деп айтылат УКМКнын маалымат кызматынын билдирүүсүндө.

Деги эле ушундай наркотикалык затка көз каранды адвокатка күнү түшүп калган С. Исаковго таң калууга болот. Башка адекваттуу адвокат таппай калганбы? 

-1
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Жалоба модератору
Karina Karimova
19.07.2018, 19:53
Карма: +79
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 106
Минусов: 27
Комментариев: 114

Ага сейчас, размечтался ты однако. Вот увидите, скоро станет вопрос об изменении конституции в той части, что президент может переизбираться на следующий срок, а там глядишь и вовсе сделают пожизненный срок. 

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Жалоба модератору
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