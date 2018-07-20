Президент пообещал подумать над госфинансированием НПО

"Я услышал различные мнения и пути решения вопросов, проблем. Поступило множество идей и предложений, над которыми мы будем работать совместно с вами и далее". Об этом сообщил во время встречи с представителями неправительственных организаций Сооронбай Жээнбеков.
Как отметил глава КР, активисты будут привлечены в деятельность рабочих, экспертных групп, которые ведут работу по реализации реформ и задач, стоящих перед государственными органами.
Президент ответил на вопросы всех участников, касающиеся реформы судебных и правоохранительных органов, совершенствования избирательного законодательства, защиты прав человека и свободы слова, профилактике насилия в отношении женщин и детей, предпринимателей, проблемы экологии и др.
Сооронбай Жээнбеков предложил руководителю открытого общества "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой внести конкретное предложение по реформе детских интернатов в стране. На основе ее инициатив будет создана рабочая группа с участием представителей государственных органов и НПО.
Руководитель экологического движения "Алейне" Эмиль Шукуров и теолог Кадыр Маликов приглашены на встречу с главой государства для более широкого обсуждения затронутых ими вопросов по защите экологии и религиозной ситуации в стране.
На встрече Сооронбай Жээнбеков высказал и мнение о госфинансировании деятельности неправительственных организаций.
"Пока наши возможности ограничены, но нам стоит над этим подумать", - подчеркнул он.
Уточняется, что встреча президента с представителями гражданского сектора длилась более 4 часов.