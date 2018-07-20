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Президент пообещал подумать над госфинансированием НПО

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- Виктория Григоренко
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"Я услышал различные мнения и пути решения вопросов, проблем. Поступило множество идей и предложений, над которыми мы будем работать совместно с вами и далее". Об этом сообщил во время встречи с представителями неправительственных организаций Сооронбай Жээнбеков.

Как отметил глава КР, активисты будут привлечены в деятельность рабочих, экспертных групп, которые ведут работу по реализации реформ и задач, стоящих перед государственными органами.

Президент ответил на вопросы всех участников, касающиеся реформы судебных и правоохранительных органов, совершенствования избирательного законодательства, защиты прав человека и свободы слова, профилактике насилия в отношении женщин и детей, предпринимателей, проблемы экологии и др.

Сооронбай Жээнбеков предложил руководителю открытого общества "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой внести конкретное предложение по реформе детских интернатов в стране. На основе ее инициатив будет создана рабочая группа с участием представителей государственных органов и НПО.

Руководитель экологического движения "Алейне" Эмиль Шукуров и теолог Кадыр Маликов приглашены на встречу с главой государства для более широкого обсуждения затронутых ими вопросов по защите экологии и религиозной ситуации в стране.

На встрече Сооронбай Жээнбеков высказал и мнение о госфинансировании деятельности неправительственных организаций.

"Пока наши возможности ограничены, но нам стоит над этим подумать", - подчеркнул он.

Уточняется, что встреча президента с представителями гражданского сектора длилась более 4 часов.

URL: https://www.vb.kg/372260
Теги:
НПО, президент, Кыргызстан, деньги, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Karina Karimova
20.07.2018, 09:53
Карма: +82
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 110
Минусов: 28
Комментариев: 117

А, ну понятно для чего он их собирал - решил их подкупить и подчинить под себя. Тогда это уже будут не НПО (неправительственная организация), а очередные подчиненные структуры получающие деньги от государства. Тогда они петь будут все под одну дудку. Мы же видим какие у нас "независимые" суды.

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Нияз Давлетов
20.07.2018, 11:55
Карма: -9
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Плюсов: 1
Минусов: 10
Комментариев: 24

Жээнбеков не Атамбаев что бы подкупит кто ему говорит правду, наоборот он это понимает и принимает правильно, воот Атамбаев например всю медию купил через своих кайни майни шопур короче а вот сентябрь не мог купит по этому закрыл телеканал пустышкам а Текебаева закрыл, ПОДКУП ЭТО МЕТОД АТАМБАЕВА. 

Президент сними открыто поговорил ответил на все вопросы даже пригласил этого Адвоката Сапара как вы думаете если так он сразу все всем рассказал бы, так что такого не дождёшься от него.  ПОДКУП ЭТО МЕТОД АТАМБАЕВА. 

-1
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Владимир Иванов
20.07.2018, 12:03
Карма: +2
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Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 8

Что за бред? Какая же это будет неправительственнаяорганизация, если она будет финансироваться из бюджета, а значит зависеть от

правительства?

Кто платит, тот и заказывает музыку. Или, кто девушку ужинает, тот её и танцует

(имеет)Если только их начнут хотя бы частично финансировать из бюджета, то их следует переименовать в ПО - правительственные организации и сразу же распустить, как бесполезный для общества элемент.

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pok lian
20.07.2018, 12:27
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Минусов: 26
Комментариев: 92

Karina Karimova

А, ну понятно для чего он их собирал - решил их подкупить и подчинить под себя. Тогда это уже будут не НПО (неправительственная организация), а очередные подчиненные структуры получающие деньги от государства. Тогда они петь будут все под одну дудку. Мы же видим какие у нас "независимые" суды.

Равшан давно предлагал финансирование партий на народ повесить. Теперь кыргызстанцы еще и будут вынуждены кормить Турдукуловых, Байсаловых, не понятно кого и за что.

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pok lian
20.07.2018, 12:31
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Плюсов: 101
Минусов: 26
Комментариев: 92

Нияз Давлетов

Жээнбеков не Атамбаев 

Я думал, что Жээнбеков будет лучше Атамбаева, но оказалось, что вместо слишком эмоционального, порой хаотичного, несдержанного на слова президента, мы получили тихушника.  Знаете, про тихий омут? Как раз из этой истории.

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Mark Evseev
20.07.2018, 13:21
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Комментариев: 7

Других  проблем не осталось, как бездельников - говорунов кормить? Одно дело помочь Биому и Аляевой, а другое  - Жаны Мун. Они же скопище полит. деградантов.

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