Какие требования предъявляются к кандидату в мэры Бишкека?

Выборы мэра города Бишкек назначаются не позднее 10 календарных дней со дня образования вакансии. Об этом сообщили в ЦИК.

Как отмечается, в избирательный орган уже поступило распоряжение премьер-министра КР от 19 июля 2018 года № 487, которым мэр города Бишкек Ибраимов Албек Сабирбекович освобождён от занимаемой должности "в связи с решением Бишкекского городского кенеша о выражении недоверия". Основанием распоряжения указано постановление Бишкекского городского кенеша от 13 июля 2018 года № 67.

"Выборы мэра города Бишкек осуществляются депутатами Бишкекского горкенеша путем тайного голосования. Они считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа. Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города Бишкек имеют фракции, коалиции фракций БГК и премьер-министр КР. Для регистрации субъект, выдвинувший кандидата на должность мэра города Бишкек, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выборов представляет документы в территориальную избирательную комиссию. После выдвижения кандидатуры и за 5 рабочих дней до дня выборов, кандидат на должность мэра сдает экзамен на свободное владение государственным языком. Территориальная избирательная комиссия в течение 2 календарных дней после регистрации всех кандидатов организует выборы мэра города Бишкек", - проинформировали в ЦИК.

Как уточняется, мэром города Бишкек может быть любой гражданин КР. Он должен иметь высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях не менее 5 лет. Также в требования к будущему градоначальнику входит свободное владение госязыком.