Погода
$ 68.12 - 68.35
€ 79.04 - 80.12

Какие требования предъявляются к кандидату в мэры Бишкека?

175  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выборы мэра города Бишкек назначаются не позднее 10 календарных дней со дня образования вакансии. Об этом сообщили в ЦИК.

Как отмечается, в избирательный орган уже поступило распоряжение премьер-министра КР от 19 июля 2018 года № 487, которым мэр города Бишкек Ибраимов Албек Сабирбекович освобождён от занимаемой должности "в связи с решением Бишкекского городского кенеша о выражении недоверия". Основанием распоряжения указано постановление Бишкекского городского кенеша от 13 июля 2018 года № 67.

"Выборы мэра города Бишкек осуществляются депутатами Бишкекского горкенеша путем тайного голосования. Они считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа. Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города Бишкек имеют фракции, коалиции фракций БГК и премьер-министр КР. Для регистрации субъект, выдвинувший кандидата на должность мэра города Бишкек, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выборов представляет документы в территориальную избирательную комиссию. После выдвижения кандидатуры и за 5 рабочих дней до дня выборов, кандидат на должность мэра сдает экзамен на свободное владение государственным языком. Территориальная избирательная комиссия в течение 2 календарных дней после регистрации всех кандидатов организует выборы мэра города Бишкек", - проинформировали в ЦИК.

Как уточняется, мэром города Бишкек может быть любой гражданин КР. Он должен иметь высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях не менее 5 лет. Также в требования к будущему градоначальнику входит свободное владение госязыком.

URL: https://www.vb.kg/372274
Теги:
Бишкекский горкенеш, мэрия, ЦИК, выборы, Бишкек, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  