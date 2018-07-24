Мэрия Бишкека ответила на публикацию VB.KG по саженцам и асфальту

МП "Бишкекзеленхоз" ежедневно ведет контроль за состоянием деревьев. Об этом сообщили в муниципалитете.

"На всех участках, где посажены молодые деревья, ведется работа по устройству приствольных лунок для полива и укрепления стволов крепежными кольями. Сотрудниками водного участка проложен поливочный водопровод на Южной магистрали для полива саженцев. Также ведется систематический полив, прополка и подкормка минеральными удобрениями", - пояснили в мэрии.

Что касается информации о качестве асфальта по улице Анкара, то УКС мэрии напоминает горожанам, что дорожные работы на данном участке дороги проведены в 2013 году.

"За прошедшие пять лет никаких нареканий по поводу качества уложенного покрытия не возникало. На записи видно, что пользователь пишет на участке дороги, где поверх асфальта скопился толстый слой грязи, на которой и остаются буквы. Нельзя также не учитывать, что запись была сделана в 40-градусную жару, когда любое дорожное покрытие размягчается. Но это никоим образом не говорит о его низком качестве", - подчеркнули в муниципалитете.