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Мэрия Бишкека ответила на публикацию VB.KG по саженцам и асфальту

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- Виктория Григоренко
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МП "Бишкекзеленхоз" ежедневно ведет контроль за состоянием деревьев. Об этом сообщили в муниципалитете.

"На всех участках, где посажены молодые деревья, ведется работа по устройству приствольных лунок для полива и укрепления стволов крепежными кольями. Сотрудниками водного участка проложен поливочный водопровод на Южной магистрали для полива саженцев. Также ведется систематический полив, прополка и подкормка минеральными удобрениями", - пояснили в мэрии.

Что касается информации о качестве асфальта по улице Анкара, то УКС мэрии напоминает горожанам, что дорожные работы на данном участке дороги проведены в 2013 году.

"За прошедшие пять лет никаких нареканий по поводу качества уложенного покрытия не возникало. На записи видно, что пользователь пишет на участке дороги, где поверх асфальта скопился толстый слой грязи, на которой и остаются буквы. Нельзя также не учитывать, что запись была сделана в 40-градусную жару, когда любое дорожное покрытие размягчается. Но это никоим образом не говорит о его низком качестве", - подчеркнули в муниципалитете.

URL: https://www.vb.kg/372286
Теги:
мэрия, Бишкек
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Комментарии
Чел
24.07.2018, 11:28

Прям Трампомания какая-то? Видео выложите, что с асфальтом все в порядке.

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Чел
24.07.2018, 11:31

А по Донецкой тоже нет нареканий? Там же шифер сплошной. Или мэрии нужны видеодоказательства?

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valdek Kramarenko
24.07.2018, 12:28
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 3
Комментариев: 14

Что за специалисты сидят в мэрии, если даже ответить сами не могут по поводу асфальта! Цитируют чужие комментарии- свои мозги уже не работают от безделия?

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