Уроженцы Кыргызстана опять отличились - взяли в Москве детей в заложники

В Москве уроженцы Кыргызстана в результате попытки ограбления взяли в заложники двоих детей. Об этом сообщает российское издание "360 градусов".

По информации издания, преступники проникли в квартиру на третьем этаже с целью ограбления.

"Внутри находилась мать с двумя детьми. Женщина успела покинуть жилище и позвать на помощь. У мужчин оказалось при себе холодное оружие. По неподтвержденной информации, они находятся в состоянии наркотического опьянения. На просьбы сдаться полиции, злоумышленники не отреагировали. Заложники были освобождены отрядом быстрого реагирования МВД РФ", - поясняется издание.

Уточняется, что инцидент произошел в Москве по адресу Симоновский вал, дом 26, корпус 4.

Гражданство преступников не уточняется.