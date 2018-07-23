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Гибель журналиста "Азаттык" не связана с профессиональной деятельностью

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- Виктория Григоренко
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Сообщения об убийстве Улана Эгизбаева в связи с его профессиональной деятельностью не соответствуют действительности. Об этим сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Как отмечается, 22-июля примерно в 14.30 часов в милицию поступило сообщение со станции Скорой помощи, что на пляже пансионата "Акун" утонул мужчина азиатской национальности в возрасте 20-25 лет.

"Позже выяснилось, что речь идет об Улане Эгизбаеве, который со своей супругой А. Сапаргуль отдыхал в пансионате "Акун" с 9-июля по 22 июля. Примерно в 11.00 часов они сдали ключи от номера пансионата администратору, и перед отъездом решили еще раз искупаться. Как рассказали правоохранительным органам подростки, торговавшие на пляже кукурузой - 10-летний Ж. Курманбек и 14-летний А. Кудайберген, они заметили, как в 20-метрах от пирса то погружающегося, то всплывающего в воде человека. Вначале мальчишки не придали этому значения, решив, что человек играет. Но когда заметили, что мужчина всплыл на поверхность озера, то начали звать взрослых. Именно они и вынесли на берег тело журналиста", - подчеркнули в УВД.

По информации, первую помощь мужчине пытались оказать работники пансионата: спасатель Т. уулу Бакай и медсестра Ж. Назгуль.

"Однако все попытки спасти были тщетны. Далее тело мужчины на карете Скорой помощи доставлено в морг Иссык-Кульской районной больницы. Позже на опознание в Иссык-Кульскую районную больницу прибыла сестра погибшего, жительница села Сары-Добо Тюпского района К. Нагуля. После чего в сопровождении сотрудников милиции тело Улана Эгизбаева в тот же день было направлено в г. Бишкек", - поясняет пресс-служба ведомства.

Уточняется, что данный факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Кульского района, проводятся все необходимые следственные мероприятия по установлению причины гибели журналиста радио "Азаттык" Улана Эгизбаева. Расследование находится на контроле у министра внутренних дел Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/372301
Теги:
Иссык-Кульская область, погибшие, Уланбек Эгизбаев, УВД
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