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Адвокат Албека Ибраимова: ГКНБ нарушил презумпцию невиновности и права

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- Виктория Григоренко
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В предъявлении обвинений и задержании Албека Ибраимова огромное количество нарушений. Об этом VB.KG сообщил адвокат Сергей Слесарев.

- Сначала уголовное дело по ТНК "Дастан" проходило по 171 статье УК КР "Присвоение и растрата средств госслужащими". А задерживали моего подзащитного уже по 166. Причем, обе эти статьи подразумевают расследование со стороны Финпола и МВД, а не ГКНБ. Есть нарушение и по второму обвинению. Например, Госкомитет нацбезопасности нарушил презумпцию невиновности, сделав заявление в пресс-центре и практически уже обвинив Ибраимова в совершении преступления. И это в то время, когда дело еще находится лишь в начале расследования, - поясняет "Вечерке" Слесарев.

Более того, ГКНБ устроил информационную провокацию с якобы телефонным разговором, на котором слышен голос бывшего мэра Бишкека, считает его адвокат.

- После такого шага Госкомитета лично у меня серьезные подозрения, что делу пытаются дать политическую окраску. В пользу подобных доводов говорит и закрытость судебного процесса по избранию в отношении Ибраимова меры пресечения. Зачем было не пускать СМИ, если нечего скрывать? – задался вопросом Слесарев.

Да и задержание бывшего главы мэрии столицы с причинением порчи имущества, запугиванием местных жителей и нанесением тяжкого вреда здоровью его охране было абсолютным нарушением всех норм и прав в отношении подследственных со стороны ГКНБ, продолжает адвокат бывшего мэра.

- Сейчас мы изучаем все обстоятельства дела, чтобы быть готовыми к любому повороту событий. Но все говорит о том, что существующие нарушения в отношении моего подзащитного не были последними, - заключил Сергей Слесарев.

URL: https://www.vb.kg/372303
Теги:
ГКНБ, правозащитники, уголовная ответственность, Албек Ибраимов
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Комментарии
Эдил Азимов
23.07.2018, 12:25
Карма: +2
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Плюсов: 15
Минусов: 13
Комментариев: 29

Албекке мыйзамды катуулатып, жазасын алып чыгышы керек. Эмнеге гектарлаган жерге ээлик кылат. Атасынын менчигиндей болгонсуп. Жер деген мамлекеттин байлыгы канчалаган элдер жерге жетпей жатса булар укук тукумуна чейин кам көрүп жүрүшөт.

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Нияз Давлетов
23.07.2018, 12:33
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Комментариев: 38

Если воры предлагают вам пойти на компромисс, значит они еще и жулики. Похожее Албек и ещё и жулик, наверное Адвокатом должно быть знаком слова Алиби - вот там были алиби для задержания Ибраимова товариш Адвокат, вы смекайте нет?

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Зарина Ходжаева
23.07.2018, 13:51
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Комментариев: 2

а вы не знали? у нас же всегда так, всех кто мешает власти расследует ГКНБ, независимо от тяжести преступления. и дела потом выдумывают на ходу

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Нияз Давлетов
23.07.2018, 15:29
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Плюсов: 24
Минусов: 19
Комментариев: 38

Зарина Ходжаева

а вы не знали? у нас же всегда так, всех кто мешает власти расследует ГКНБ, независимо от тяжести преступления. и дела потом выдумывают на ходу

У вас не знаю, а  у нас не так не преследует, у нас раньше сказали что борется с коррупцией, оказалось нет, наоборот они процветали, воот теперь началось настоящая борьбо против коррупции, а некоторые с этого сделает политгонения вот такая у нас ситуация

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Kanat Kanatov
23.07.2018, 15:46
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Комментариев: 4


Причем, обе эти статьи подразумевают расследование со стороны Финпола и МВД, а не ГКНБ.

Так старались упрятать мэра, что нарушили все законы.

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Kanat Kanatov
23.07.2018, 15:50
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Комментариев: 4


Более того, ГКНБ устроил информационную провокацию с якобы телефонным разговором, на котором слышен голос бывшего мэра Бишкека, считает его адвокат.

Запись фейк, оно и ежу понятно. Но знаете, даже если мэр и сказал в сердцах про то, что будет отстреливаться Это нормальная реакция человека на несправедливое возбуждение уголовных дел на него и его соратников. Исакова упрятали по смехотворному обвинению, сделали из молодого прогрессивного политика чуть ли не отца мафии. Кулматова не понять за что, за школу которую строили китайцы!

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Владимир Иванов
23.07.2018, 16:34
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Комментариев: 12

Интересно, а у нас все мэры имеют личную охрану или толькоИбраимов? Честному мэру вроде бояться нечего. Да и содержание охраны довольно

дорогое удовольствие.

Насколько я знаю, только Бакиев позволял себе иметь многочисленную охрану. 

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pok lian
23.07.2018, 16:57
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Владимир Иванов

Интересно, а у нас все мэры имеют личную охрану или толькоИбраимов? 

Если он сам её оплачивал, какие проблемы? Видимо поступали угрозы в его адрес.

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Чел
23.07.2018, 17:15

Дилетанты в конторе остались, поэтому такие нарушения. Помните в районе Горького-Панфилова спецоперацию столько шуму наделали. Разве так профессионалы работают. Они больше на публику работают. И их офиц.представитель двух слов толком связать не может. Зато гонору на ФБР тянет.

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pok lian
23.07.2018, 17:42
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Все прекрасно понимают, что силовики народ подневольный. Может им и не хотелось это делать, а куда денешься?

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pok lian
23.07.2018, 17:45
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Комментариев: 100

Владимир Иванов

Интересно, а у нас все мэры имеют личную охрану или толькоИбраимов? Честному мэру вроде бояться нечего. Да и содержание охраны довольно

дорогое удовольствие.

Насколько я знаю, только Бакиев позволял себе иметь многочисленную охрану. 

Если бы у Садыркулова охрана была посолиднее, он бы вполне мог остаться живым

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