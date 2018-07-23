Адвокат Албека Ибраимова: ГКНБ нарушил презумпцию невиновности и права

Албекке мыйзамды катуулатып, жазасын алып чыгышы керек. Эмнеге гектарлаган жерге ээлик кылат. Атасынын менчигиндей болгонсуп. Жер деген мамлекеттин байлыгы канчалаган элдер жерге жетпей жатса булар укук тукумуна чейин кам көрүп жүрүшөт.
В предъявлении обвинений и задержании Албека Ибраимова огромное количество нарушений. Об этом VB.KG сообщил адвокат Сергей Слесарев.
- Сначала уголовное дело по ТНК "Дастан" проходило по 171 статье УК КР "Присвоение и растрата средств госслужащими". А задерживали моего подзащитного уже по 166. Причем, обе эти статьи подразумевают расследование со стороны Финпола и МВД, а не ГКНБ. Есть нарушение и по второму обвинению. Например, Госкомитет нацбезопасности нарушил презумпцию невиновности, сделав заявление в пресс-центре и практически уже обвинив Ибраимова в совершении преступления. И это в то время, когда дело еще находится лишь в начале расследования, - поясняет "Вечерке" Слесарев.
Более того, ГКНБ устроил информационную провокацию с якобы телефонным разговором, на котором слышен голос бывшего мэра Бишкека, считает его адвокат.
- После такого шага Госкомитета лично у меня серьезные подозрения, что делу пытаются дать политическую окраску. В пользу подобных доводов говорит и закрытость судебного процесса по избранию в отношении Ибраимова меры пресечения. Зачем было не пускать СМИ, если нечего скрывать? – задался вопросом Слесарев.
Да и задержание бывшего главы мэрии столицы с причинением порчи имущества, запугиванием местных жителей и нанесением тяжкого вреда здоровью его охране было абсолютным нарушением всех норм и прав в отношении подследственных со стороны ГКНБ, продолжает адвокат бывшего мэра.
- Сейчас мы изучаем все обстоятельства дела, чтобы быть готовыми к любому повороту событий. Но все говорит о том, что существующие нарушения в отношении моего подзащитного не были последними, - заключил Сергей Слесарев.