Адвокат Албека Ибраимова: ГКНБ нарушил презумпцию невиновности и права

В предъявлении обвинений и задержании Албека Ибраимова огромное количество нарушений. Об этом VB.KG сообщил адвокат Сергей Слесарев.

- Сначала уголовное дело по ТНК "Дастан" проходило по 171 статье УК КР "Присвоение и растрата средств госслужащими". А задерживали моего подзащитного уже по 166. Причем, обе эти статьи подразумевают расследование со стороны Финпола и МВД, а не ГКНБ. Есть нарушение и по второму обвинению. Например, Госкомитет нацбезопасности нарушил презумпцию невиновности, сделав заявление в пресс-центре и практически уже обвинив Ибраимова в совершении преступления. И это в то время, когда дело еще находится лишь в начале расследования, - поясняет "Вечерке" Слесарев.

Более того, ГКНБ устроил информационную провокацию с якобы телефонным разговором, на котором слышен голос бывшего мэра Бишкека, считает его адвокат.

- После такого шага Госкомитета лично у меня серьезные подозрения, что делу пытаются дать политическую окраску. В пользу подобных доводов говорит и закрытость судебного процесса по избранию в отношении Ибраимова меры пресечения. Зачем было не пускать СМИ, если нечего скрывать? – задался вопросом Слесарев.

Да и задержание бывшего главы мэрии столицы с причинением порчи имущества, запугиванием местных жителей и нанесением тяжкого вреда здоровью его охране было абсолютным нарушением всех норм и прав в отношении подследственных со стороны ГКНБ, продолжает адвокат бывшего мэра.

- Сейчас мы изучаем все обстоятельства дела, чтобы быть готовыми к любому повороту событий. Но все говорит о том, что существующие нарушения в отношении моего подзащитного не были последними, - заключил Сергей Слесарев.