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В Сокулуке задержан подозреваемый в насилии над 10-летней девочкой

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- Виктория Григоренко
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В Сокулуке задержан мужчина 35 лет, пытавшийся ранее изнасиловать 10-летнюю девочку в общественном туалете. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

"Установлено, что 10 июля 2018 года примерно в 15:30 часов мужчина-азиат, находясь возле общественного туалета, расположенного в центральном рынке, угрожая малолетней У.Ф. 2008 года рождения, повел девочку на территорию лесопосадки. Там в отношении ребенка были совершены насильственные действия сексуального характера. В результате девочка была доставлена в территориальную больницу Сокулукского района. Возбуждено уголовное дело по статье 130 ч.4 "Насильственные действия сексуального характера" УК КР", - подчеркнули в ГУВД.

Как отмечается, 20 июля 2018 года в ходе расследования данного уголовного дела сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 35-летний Т.Б. уроженец Нарынской области.

"В ходе опознания пострадавшая указала на мужчину. Признал свою вину и подозреваемый. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия", - добавили в Чуйском ГУВД.

URL: https://www.vb.kg/372305
Теги:
ГУВД, дети, изнасилование, Сокулукский район, Чуйская область
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